擔綱海峽論壇開幕演出 陳妍希獻唱《若思念便思念》滿滿客家元素

大陸年度對台活動海峽論壇，15日上午在福建廈門舉辦論壇大會，在兩岸嘉賓開幕致詞後，安排四個表演節目，近年主要在陸發展的藝人陳妍希登台獻唱有客家元素的歌曲《若思念便思念》，歌詞中表達故土難離的思念。

本屆海峽論壇大陸稱邀請台灣各界7,000多人參加活動，舉辦主論壇活動以及基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大領域50項活動，除了台灣政壇人士出席外，兩岸知名人士出席也成為關注點。

在15日的論壇大會，大陸全國政協主席王滬寧、國民黨副主席連勝文、福建省委書記周祖翼、雲林縣長張麗善致詞後，陸方安排在陸發展的台灣人和名嘴作分享發言，接著安排四場表演節目。

其中，陳妍希和大陸女歌手張含韻，共同獻唱《若思念便思念》，這首歌是大陸男歌手周深演唱的歌曲，內容表達了客家文化與河洛文化遙相呼應，隔空思念的情感。

陳妍希在嫁給大陸藝人陳曉後，近年主要在大陸發展，也是大陸打造海峽聯姻、兩岸婚姻家庭的看板人物之一。

表演節目還有，廈門集美大學台籍在校生和體育生共同演繹傳統民俗文化「舞龍」，以及大陸東方歌舞團舞蹈節目《千里江山》，和最後一個安排馬祖及馬尾小學生組成的兩馬童聲合唱團，演唱《童聲謠》。