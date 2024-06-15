快訊

後悔來台沒多買！陸妹子嘗1伴手禮超驚豔 內行直呼識貨：是名店招牌

槍手落網！掃射高雄汽修廠成蜂窩 犯後帶女友摩鐵開房被逮

一路跟蹤還摸臀…新竹最美里長赴日遇癡漢性暗示 怒踹對方蛋蛋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擔綱海峽論壇開幕演出 陳妍希獻唱《若思念便思念》滿滿客家元素

聯合報／ 記者陳政錄／廈門即時報導
藝人陳妍希在15日的海峽論壇論壇大會開幕式上獻唱歌曲。記者陳政錄／翻攝
藝人陳妍希在15日的海峽論壇論壇大會開幕式上獻唱歌曲。記者陳政錄／翻攝

大陸年度對台活動海峽論壇，15日上午在福建廈門舉辦論壇大會，在兩岸嘉賓開幕致詞後，安排四個表演節目，近年主要在陸發展的藝人陳妍希登台獻唱有客家元素的歌曲《若思念便思念》，歌詞中表達故土難離的思念。

本屆海峽論壇大陸稱邀請台灣各界7,000多人參加活動，舉辦主論壇活動以及基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大領域50項活動，除了台灣政壇人士出席外，兩岸知名人士出席也成為關注點。

在15日的論壇大會，大陸全國政協主席王滬寧、國民黨副主席連勝文、福建省委書記周祖翼、雲林縣長張麗善致詞後，陸方安排在陸發展的台灣人和名嘴作分享發言，接著安排四場表演節目。

其中，陳妍希和大陸女歌手張含韻，共同獻唱《若思念便思念》，這首歌是大陸男歌手周深演唱的歌曲，內容表達了客家文化與河洛文化遙相呼應，隔空思念的情感。

陳妍希在嫁給大陸藝人陳曉後，近年主要在大陸發展，也是大陸打造海峽聯姻、兩岸婚姻家庭的看板人物之一。

表演節目還有，廈門集美大學台籍在校生和體育生共同演繹傳統民俗文化「舞龍」，以及大陸東方歌舞團舞蹈節目《千里江山》，和最後一個安排馬祖及馬尾小學生組成的兩馬童聲合唱團，演唱《童聲謠》。

客家文化 廈門 海峽論壇 陳妍希 馬祖

延伸閱讀

多家中國非法離岸賭博公司遭突襲 陸駐菲大使館回應

海峽論壇開幕 王滬寧：台灣自古屬於中國

金圓統一證券舉辦金融論壇 促進台企在大陸資本市場發展

海峽論壇今登場…王滬寧：兩岸交流 和平發展

相關新聞

海峽智庫論壇！兩岸關係面臨3大巨變 學者：連談「兩岸和平」都困難

第十六屆海峽論壇兩岸智庫論壇14日在廈門舉行，文化大學國家發展與中國大陸研究所所長趙建民於會中提出兩岸關係出現的三大巨變...

中總理相隔七年再訪澳 李強第一站先探訪旅澳大熊貓

中國總理李強今天將從紐西蘭飛抵澳洲，展開為期4天的澳洲訪問，成為中國前總理李克強自2017年訪澳以來，訪問澳洲最高級別的...

會見政協主席王滬寧 連勝文：台灣主流民意盼兩岸和平

國民黨副主席連勝文昨率團參加海峽論壇，今日在會見大陸全國政協主席王滬寧時表示，當前台灣多數民眾希望兩岸之間能夠和平相處、...

海峽論壇　陸國台辦副主任會見民眾黨一行

大陸在福建舉辦海峽論壇，除國民黨外，民眾黨也由台商事務委員會主委張凱鈞率團出席，並於14日和大陸國台辦副主任潘賢掌舉行單...

談出席海論成果　連勝文：青年交流獲認同

國民黨副主席連勝文率團赴陸，在出席海峽青年論壇、海峽論壇主論壇大會後，於15日下午表示，在兩岸青年交流的部分，大陸方面朋...

擔綱海峽論壇開幕演出 陳妍希獻唱《若思念便思念》滿滿客家元素

大陸年度對台活動海峽論壇，15日上午在福建廈門舉辦論壇大會，在兩岸嘉賓開幕致詞後，安排四個表演節目，近年主要在陸發展的藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。