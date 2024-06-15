快訊

後悔來台沒多買！陸妹子嘗1伴手禮超驚豔 內行直呼識貨：是名店招牌

槍手落網！掃射高雄汽修廠成蜂窩 犯後帶女友摩鐵開房被逮

一路跟蹤還摸臀…新竹最美里長赴日遇癡漢性暗示 怒踹對方蛋蛋

李強迴避提問 紐西蘭議員籲調查中國干預

中央社／ 雪梨15日專電
中國總理李強15日飛抵澳洲訪問。（美聯社）
中國總理李強15日飛抵澳洲訪問。（美聯社）

中國國務院總理李強訪問紐西蘭之際，「中國干預」議題再浮上檯面，李強昨天拒絕回答紐西蘭媒詢問中國干預與滲透議題，跨黨派紐西蘭國會議員則敦促針對外來干預進行調查。

紐西蘭主流媒體Stuff 13日發布長達1小時20分，名為The Long Game（持久戰）的紀錄片，揭露中國對紐西蘭持續數十年的滲透行動，包括透過政治獻金、文化活動干預紐國政治，及對當地中國異議人士的監視、打壓、綁架行徑。

紀錄片發布時間洽逢李強訪問紐西蘭，再度引發中國對紐西蘭干預與滲透行動的擔憂。

根據Stuff報導，李強昨天在奧克蘭（Auckland）出席活動時，媒體被告知只能拍照及錄影，不能提問。Stuff記者仍向李強提出有關中國干預及滲透紐西蘭的問題，但李強沒有回應，隨後在官員引導下離開。

對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Allianceon China）共同主席、工黨（Labour Party）紐西蘭國會議員李瑞（Ingrid Leary）、及國家黨（NationalParty）國會議員穆尼（Joseph Mooney）昨天致信外交及貿易特別委員會主席莫倫（Tim van de Molen），對中國對紐西蘭干預提出關切。

他們寫道，「委員會關注Stuff等媒體近日報導，這些報導提到關於綁架、襲擊、騷擾的嚴重指控。據報導，國會電腦系統也曾遭到駭客攻擊，此前，幾名國會議員及學者成為攻擊目標。」

信中也寫道，作為對中政策跨國議會聯盟共同主席，他們特別關注外來干預，不僅限於中國。無論紐西蘭或世界各地，都對越來越多受國家支持的干預行動感到擔憂。

此外，今年3月，紐西蘭政府公開指控，中國政府資助的駭客對紐西蘭議會顧問辦公室及議會服務部門發動網路攻擊，損害紐西蘭利益，並呼籲人民提高對外國間碟與外來干預的警覺。

李強 紐西蘭 議員

延伸閱讀

李強訪問紐西蘭 紀錄片踢爆中國滲透行動

李強送紐西蘭「單方面」免簽禮 當地媒體潑冷水：中滲透嚴重

李強重牽澳洲友誼小手 專家：欲破美國圍堵

迎接李強到訪 澳總理發文釋善意：與中國合作 所有人受益

相關新聞

海峽智庫論壇！兩岸關係面臨3大巨變 學者：連談「兩岸和平」都困難

第十六屆海峽論壇兩岸智庫論壇14日在廈門舉行，文化大學國家發展與中國大陸研究所所長趙建民於會中提出兩岸關係出現的三大巨變...

中總理相隔七年再訪澳 李強第一站先探訪旅澳大熊貓

中國總理李強今天將從紐西蘭飛抵澳洲，展開為期4天的澳洲訪問，成為中國前總理李克強自2017年訪澳以來，訪問澳洲最高級別的...

會見政協主席王滬寧 連勝文：台灣主流民意盼兩岸和平

國民黨副主席連勝文昨率團參加海峽論壇，今日在會見大陸全國政協主席王滬寧時表示，當前台灣多數民眾希望兩岸之間能夠和平相處、...

藍白陣營率團參加海峽論壇 陸國台辦副主任會見民眾黨一行

大陸在福建舉辦海峽論壇，除國民黨外，民眾黨也由台商事務委員會主委張凱鈞率團出席，並於14日和大陸國台辦副主任潘賢掌舉行單...

談出席海論成果　連勝文：青年交流獲認同

國民黨副主席連勝文率團赴陸，在出席海峽青年論壇、海峽論壇主論壇大會後，於15日下午表示，在兩岸青年交流的部分，大陸方面朋...

擔綱海峽論壇開幕演出 陳妍希獻唱《若思念便思念》滿滿客家元素

大陸年度對台活動海峽論壇，15日上午在福建廈門舉辦論壇大會，在兩岸嘉賓開幕致詞後，安排四個表演節目，近年主要在陸發展的藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。