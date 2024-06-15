李強迴避提問 紐西蘭議員籲調查中國干預

中國國務院總理李強訪問紐西蘭之際，「中國干預」議題再浮上檯面，李強昨天拒絕回答紐西蘭媒詢問中國干預與滲透議題，跨黨派紐西蘭國會議員則敦促針對外來干預進行調查。

紐西蘭主流媒體Stuff 13日發布長達1小時20分，名為The Long Game（持久戰）的紀錄片，揭露中國對紐西蘭持續數十年的滲透行動，包括透過政治獻金、文化活動干預紐國政治，及對當地中國異議人士的監視、打壓、綁架行徑。

紀錄片發布時間洽逢李強訪問紐西蘭，再度引發中國對紐西蘭干預與滲透行動的擔憂。

根據Stuff報導，李強昨天在奧克蘭（Auckland）出席活動時，媒體被告知只能拍照及錄影，不能提問。Stuff記者仍向李強提出有關中國干預及滲透紐西蘭的問題，但李強沒有回應，隨後在官員引導下離開。

對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Allianceon China）共同主席、工黨（Labour Party）紐西蘭國會議員李瑞（Ingrid Leary）、及國家黨（NationalParty）國會議員穆尼（Joseph Mooney）昨天致信外交及貿易特別委員會主席莫倫（Tim van de Molen），對中國對紐西蘭干預提出關切。

他們寫道，「委員會關注Stuff等媒體近日報導，這些報導提到關於綁架、襲擊、騷擾的嚴重指控。據報導，國會電腦系統也曾遭到駭客攻擊，此前，幾名國會議員及學者成為攻擊目標。」

信中也寫道，作為對中政策跨國議會聯盟共同主席，他們特別關注外來干預，不僅限於中國。無論紐西蘭或世界各地，都對越來越多受國家支持的干預行動感到擔憂。

此外，今年3月，紐西蘭政府公開指控，中國政府資助的駭客對紐西蘭議會顧問辦公室及議會服務部門發動網路攻擊，損害紐西蘭利益，並呼籲人民提高對外國間碟與外來干預的警覺。