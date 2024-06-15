剷除黑惡勢力 大陸推掃黑除惡常態化

中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清14日主持召開專題會議，研究謀劃掃黑除惡鬥爭。會議強調，堅持以法治化推進掃黑除惡常態化，堅定不移與黑惡勢力鬥爭到底，為強國建設、民族復興創造安全穩定的社會環境。

據新華社報導，會議指出，近年來，通過開展掃黑除惡鬥爭，黑惡勢力囂張氣燄得到沉重打擊，涉黑涉惡背後的腐敗問題得到有力懲治，社會治安形勢持續好轉。同時，黑惡勢力的滋生仍有一定基礎，鏟除黑惡勢力仍是長期而艱巨的任務。

對此，政府要強化依法打擊，把打擊鋒芒始終對準人民群眾反映最強烈、最深惡痛絕的各類黑惡勢力違法犯罪，深挖徹查「關係網」和「保護傘」。要堅持嚴格依法規範辦案，始終在法治軌道上推進掃黑除惡鬥爭。

會議要求，要強化標本兼治，健全完善有組織犯罪預防和治理長效機制，加強基層黨組織建設，加強社會治安重點地區、重點部位以及治安突出問題的排查整治，強化重點行業領域監管，加強刑滿釋放人員安置幫教、未成年人違法犯罪綜合治理工作。

就政府職責部分，會議要求強化責任落實，推動解決一些地方部門履職不力、責任失守等問題。要強化督導督辦，組織開展掃黑除惡中央督導，著力解決突出問題。

據大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部和司法部的《關於辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》規定，「惡勢力」是指是指經常聚集在一起，但尚未形成黑社會性質組織的違反犯罪組織。他們以暴力、威脅或其他手段在一定區域或行業內多次實施違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓、擾亂經濟和社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，

據澎湃新聞報導，黑惡勢力29種常見外在表現形式，包括佩戴誇張金銀飾品炫耀的人員和以凶獸紋身等彪悍、跋扈人員從事違法活動的；態度蠻橫、粗暴，隨身隨車攜帶管制刀具或棍棒的；無正當經濟來源的卻駕駛豪車、經常出入酒店等高檔消費場所的；以過生日、搬家、公司開張等各種理由擺酒宴客，強行索要禮金的；晝伏夜出，在夜宵攤等公共場所成群结結伙、惹是生非的。及其他需要關注的異常情況。