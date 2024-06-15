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海峽論壇 連勝文：台灣人也可以是堂堂正正的中國人

聯合報／ 記者陳政錄／廈門即時報導
當連勝文說出，台灣人也可以是堂堂正正的中國人後，現場響起熱烈掌聲。記者陳政錄／攝影
當連勝文說出，台灣人也可以是堂堂正正的中國人後，現場響起熱烈掌聲。記者陳政錄／攝影

國民黨副主席連勝文赴陸出席海峽論壇，他15日上午在論壇大會開幕式上表示，國民黨一直堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，與陸方展開交流合作，並指，「作為一個道地的台灣人，也可以是一個堂堂正正的中國人」。當時，現場響起一片熱烈掌聲。

海峽論壇論壇大會開幕式15日上午，在福建廈門舉行，大陸全國政協主席王滬寧、國民黨副主席連勝文、福建省委書記周祖翼、雲林縣長張麗善分別在主論壇上致詞，接著，陸方按慣例安排在陸發展的台灣民眾作分享發言。

連勝文首先重申稍早他與王滬寧舉行會見時的談話，表示國民黨基於促進兩岸和平、增進兩岸同胞情感的宗旨參會，過去多年，國民黨一直在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，與大陸展開各種交流合作，以推動兩岸和平雙贏。

連勝文說，國民黨會持續努力，讓未來兩岸關係能進入充滿善意的正向循環，最重要的是再次誠摯呼籲，希望未來兩岸在相處的過程中，彼此都能減少具有敵意的言語以及做法，兩岸人民才不會對雙方的互動有疑慮，反而是充滿希望及期待。

他並指，台灣大選結果顯示至少6成民眾不支持當權者有關台獨的說法及作法，大多數台灣人希望跟大陸和平相處，這是任何人都不能夠忽略的台灣主流民意。他也提到，兩岸同胞絕不能被少數偏激別有用心的人綁架，更不能讓某些極端言論誤導，導致兩岸關係受衝擊或倒退。

接著，連勝文提及，福建省與家族有深厚淵源，家族祖先300年前從漳州移居台灣，曾祖父連雅堂（連橫）曾居住於廈門鼓浪嶼，創辦「福建日日新聞」，鼓吹民族主義，還曾呈請恢復「中國國籍」；祖父連震東也在抗戰後回到大陸，加入國民革命軍參與抗戰，同時，有更多的台灣人也加入了這場神聖的民族保衛戰。

因此，連勝文強調，「從我們先人的歷史當中可以看到，作為一個道地的台灣人，也可以是一個堂堂正正的中國人」，這兩種是相同的，沒有衝突，更何況兩岸還有媽祖、關公等共同信仰，在語言、飲食、生活習慣和節日上有共同點，更加凸顯兩岸人民都是中華民族的一份子。

連勝文還說，世界上有許多地方正經歷戰亂，必須要珍惜前輩為兩岸關係的貢獻和努力，而得來的和平契機。

張麗善也在主論壇大會上發言，她說，儘管出發前有許多惡意攻擊，但她當選雲林縣長時，就要求改善百姓的生活，讓雲林蛻變轉型，堅信透過面對面的對話交流，展向誠意與善意，兩岸關係將更趨和緩，更帶來台灣的主流民意，期待台海和平互惠互利，共存共榮，共同開啟兩岸欣欣向榮的願景。

她也稱，呼籲兩岸雙方應在認同與尊重九二共識的基礎上，發揮智慧，推動兩岸關係朝著和平穩定的方向來邁進，希望交流不能停，未來無論在觀光業、農漁業，都希望能夠互惠互利。

雲林縣長張麗善也出席海峽論壇，她在論壇大會開幕前參加與大陸全國政協主席王滬寧的會見，並在論壇大會上發言。記者陳政錄／攝影
雲林縣長張麗善也出席海峽論壇，她在論壇大會開幕前參加與大陸全國政協主席王滬寧的會見，並在論壇大會上發言。記者陳政錄／攝影
國民黨副主席連勝文說，「作為一個道地的台灣人，也可以是一個堂堂正正的中國人」。記者陳政錄／攝影
國民黨副主席連勝文說，「作為一個道地的台灣人，也可以是一個堂堂正正的中國人」。記者陳政錄／攝影

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