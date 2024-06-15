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海峽論壇開幕 王滬寧：台灣自古屬於中國

聯合報／ 記者陳政錄／廈門即時報導
大陸全國政協主席王滬寧代表中共總書記習近平出席海峽論壇並致詞。記者陳政錄／攝影
大陸全國政協主席王滬寧代表中共總書記習近平出席海峽論壇並致詞。記者陳政錄／攝影

賴清德總統520就職後，大陸舉辦年度對台活動「海峽論壇」，主論壇大會15日上午在福建廈門開幕，大陸全國政協主席王滬寧強調，「台灣自古屬於中國，台灣同胞天生就是中華民族的一份子，歷史不容扭曲，血緣無法改變」，強調「中國主權和領土完整從未分裂」，只有堅持「一個中國原則」和「九二共識」，才能確保台海和平。

王滬寧說，他代表中共中央和中共總書記習近平，對台灣鄉親表示熱烈的歡迎和誠摯的問候，近年海峽論壇克服諸多挑戰，連續成功舉辦，充分證明兩岸同胞走近走親的共同願望，是任何勢力都阻擋不了的。

王滬寧接著重提，習近平4月發表「重要講話（指馬習會談話）」，為兩岸關係發展，台海和平穩定指明了方向。他強調，「兩岸同胞都是中國人」，同根同源同文同種，是血濃於水的一家人，「大家都說中國話，寫中國字，過中國節」，有著共同的歷史，共同的文化，共同的習俗。

王滬寧說，「台灣自古屬於中國，台灣同胞天生就是中華民族的一份子，歷史不容扭曲，血緣無法改變」，70多年來，儘管兩岸尚未完全統一，但「中國主權和領土完整從未分裂」，兩岸同屬一個國家、兩岸同胞同屬一個民族從未改變，也不可能改變。

王滬寧稱，凡是維護國家統一的，必將為歷史和人民所銘記，凡是數典忘祖，背叛分裂國家的，必為歷史和人民所唾棄的，無論台海局勢如何變化，「兩岸同屬一個中國」的事實不容否認，兩岸同胞的共同家園不容破壞，兩岸同胞的主流民意不可違背，民族復興，國家統一的歷史大勢不可阻擋。他抨擊，台獨分裂勢力破壞台海和平穩定，損害台胞利益福祉，危害國家主權和領土安全，導致台海兵凶戰危，最終只會台灣同胞帶來深重災難。

王滬寧強調，大陸有堅定的意志、充分的信心、強大的能力粉碎任何台獨分裂圖謀，只有堅持「一個中國原則」和「九二共識」，才能確保台海和平、家園安寧。

他喊話，兩岸同胞要堅決反對台獨分裂和外來干涉，堅決守護中華民族共同家園，共同維護台海和平安寧，共同推動兩岸關係重回正確軌道。

對於大陸去年發布支持福建建設兩岸融合發展示範區的文件，王滬寧說，大陸秉持兩岸一家親理念，始終尊重關懷照顧台灣同胞，不斷增加台灣基層民眾的受益和獲得感，希望更多台灣同胞參與到兩岸交流合作融合發展中，兩岸關係根基在人民，動力在人民，發展靠人民，人民的力量終將消除兩岸關係前進道路上的一切障礙。

海峽論壇15日上午在福建省廈門市廈門國際會議中心舉行主論壇大會開幕式。記者陳政錄／攝影
海峽論壇15日上午在福建省廈門市廈門國際會議中心舉行主論壇大會開幕式。記者陳政錄／攝影
大陸全國政協主席王滬寧說，台灣自古屬於中國。記者陳政錄／攝影
大陸全國政協主席王滬寧說，台灣自古屬於中國。記者陳政錄／攝影
據陸方表示，今年海峽論壇邀請台灣各界嘉賓7,000人參加相關活動。記者陳政錄／攝影
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台海 台獨 王滬寧

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