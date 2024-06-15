海峽論壇開幕 王滬寧：台灣自古屬於中國

賴清德總統520就職後，大陸舉辦年度對台活動「海峽論壇」，主論壇大會15日上午在福建廈門開幕，大陸全國政協主席王滬寧強調，「台灣自古屬於中國，台灣同胞天生就是中華民族的一份子，歷史不容扭曲，血緣無法改變」，強調「中國主權和領土完整從未分裂」，只有堅持「一個中國原則」和「九二共識」，才能確保台海和平。

王滬寧說，他代表中共中央和中共總書記習近平，對台灣鄉親表示熱烈的歡迎和誠摯的問候，近年海峽論壇克服諸多挑戰，連續成功舉辦，充分證明兩岸同胞走近走親的共同願望，是任何勢力都阻擋不了的。

王滬寧接著重提，習近平4月發表「重要講話（指馬習會談話）」，為兩岸關係發展，台海和平穩定指明了方向。他強調，「兩岸同胞都是中國人」，同根同源同文同種，是血濃於水的一家人，「大家都說中國話，寫中國字，過中國節」，有著共同的歷史，共同的文化，共同的習俗。

王滬寧說，「台灣自古屬於中國，台灣同胞天生就是中華民族的一份子，歷史不容扭曲，血緣無法改變」，70多年來，儘管兩岸尚未完全統一，但「中國主權和領土完整從未分裂」，兩岸同屬一個國家、兩岸同胞同屬一個民族從未改變，也不可能改變。

王滬寧稱，凡是維護國家統一的，必將為歷史和人民所銘記，凡是數典忘祖，背叛分裂國家的，必為歷史和人民所唾棄的，無論台海局勢如何變化，「兩岸同屬一個中國」的事實不容否認，兩岸同胞的共同家園不容破壞，兩岸同胞的主流民意不可違背，民族復興，國家統一的歷史大勢不可阻擋。他抨擊，台獨分裂勢力破壞台海和平穩定，損害台胞利益福祉，危害國家主權和領土安全，導致台海兵凶戰危，最終只會台灣同胞帶來深重災難。

王滬寧強調，大陸有堅定的意志、充分的信心、強大的能力粉碎任何台獨分裂圖謀，只有堅持「一個中國原則」和「九二共識」，才能確保台海和平、家園安寧。

他喊話，兩岸同胞要堅決反對台獨分裂和外來干涉，堅決守護中華民族共同家園，共同維護台海和平安寧，共同推動兩岸關係重回正確軌道。