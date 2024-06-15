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見連勝文 王滬寧：兩岸對維護台海和平有共同願望

聯合報／ 記者陳政錄／廈門即時報導
大陸全國政協主席王滬寧和國民黨副主席連勝文、新黨主席吳成典等台灣客人，在海峽論壇大會開幕前舉行會見。記者陳政錄／攝影
大陸全國政協主席王滬寧和國民黨副主席連勝文、新黨主席吳成典等台灣客人，在海峽論壇大會開幕前舉行會見。記者陳政錄／攝影

海峽論壇大會15日上午開幕，會前大陸全國政協主席王滬寧會見國民黨副主席連勝文一行。王滬寧表示，這次海峽論壇能順利舉行，充分說明兩岸同胞對交流交往、加強合作、維護台海和平有著共同的願望；連勝文重申，國民黨一直在九二共識及反台獨的共同政治基礎上，與大陸展開各種交流合作。

王滬寧首先表示，他代表中共中央和「習近平同志」對大家的到來表示熱烈的歡迎，稱中共總書記習近平4月發表了重要講話（馬習會談話），從中華民族整體利益和長遠發展的高度，號召兩岸同胞和全體中華兒女協力實現民族復興的偉大夢想，為推動兩岸關係發展指明了前進方向，也引起兩岸同胞的熱烈反應。

王滬寧說，這次海峽論壇能順利舉行，也充分說明兩岸同胞對交流交往、加強合作、維護台海和平有著共同的願望，台灣同胞能夠如約而至，十分珍貴，所以要共同努力把活動搞好。

連勝文說，這是他人生第一次來參加海峽論壇，國民黨本著促進兩岸和平，增進兩岸同胞情感的宗旨，第一屆就由朱立倫主席親自參與，過去幾十年來，國民黨一直在九二共識及反台獨的共同政治基礎上，與大陸展開各種交流合作，推動兩岸和平跟雙贏，「我想這些理念我們從來沒有改變過。」

在本次藍營出席飽受抨擊的背景下，連勝文還說，在台灣的政壇要隨波逐流變來變去非常容易，但要堅持原則就需要非常大的毅力跟勇氣，指兩岸關係近年來的動盪起伏，可更加證明國民黨的作法，才真正能為台海帶來和平穩定，也為兩岸同胞謀福利。

連勝文說，他和國民黨對福建推動兩岸融合發展示範區樂見其成，國民黨也會持續努力，讓兩岸進入充滿善意的正面循環，呼籲未來兩岸在相處的過程中，大家都能減少具有敵意的言語或作為，這樣兩岸人民才會動兩岸互動產生更多希望和期待。

連勝文最後表示，這次大選，台灣至少有六成的民眾並不支持台灣當權者的有關台獨主張跟做法，多數台灣人民也希望跟大陸朋友和平相處，我想這一點是任何人都不能忽視的主流民意。隨後，陸方人員安排現場媒體離開會見現場，展開閉門會談。

另，國民黨立委陳玉珍在會前受訪時，進一步對金門胡姓釣客議題回應說，「昨天跟宋主任（國台辦主任宋濤）溝通過了，很快先請家屬過來探望」，觀光部分則應該還要再做溝通，「我想也會水到渠成」。媒體提問釣客六月底前能否回台，陳玉珍坦言，時間表不敢說，但已經跟家屬聯絡，也跟陸方溝通，陸方稱不用擔心。

本屆海峽論壇藍營大陣仗訪陸，由連勝文率團前往，國民黨籍台北市議員柳采葳等同行，地方首長有雲林縣長張麗善、金門副縣長李文良參加，立委方面，包括國民黨立委陳玉珍、陳雪生、蘇清泉，民眾黨則是台商事務委員會主委張凱鈞。

國民黨金門縣立委陳玉真在會見前簡短受訪。記者陳政錄／攝影
國民黨金門縣立委陳玉真在會見前簡短受訪。記者陳政錄／攝影
會見現場，藍營大陣仗出席。
會見現場，藍營大陣仗出席。
王滬寧在海峽論壇大會開幕前會見連勝文一行。記者陳政錄／攝影
王滬寧在海峽論壇大會開幕前會見連勝文一行。記者陳政錄／攝影

國民黨 海峽論壇 王滬寧 連勝文

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