陸海警三號令今生效 菲軍事首長促漁民無視中國新規定

大陸海警三號令，亦即「海警機構行政執法程序規定」今6月15日生效，大陸海警可扣押涉嫌非法進入大陸領海的外國船隻的權力，以及未經審判拘留涉嫌非法侵入者30至60天。據路透社凌晨報導，儘管中國海警新規定允許不經審判拘留非法侵入者，但菲律賓軍事首長仍敦促菲律賓漁民繼續在南海專屬經濟區捕魚。

報導稱，中國對幾乎整個南海擁有主權，該國已發布新規則，將執行2021 年的一項法律，允許其海岸警衛隊在其管轄海域對外國船隻使用致命武力。

菲律賓武裝部隊司令羅密歐．布勞納周五對記者表示：「這是我們向漁民傳達的信息，讓他們不要害怕，只需在我們的專屬經濟區內繼續正常活動即可。」他補充道，「我們有權開發該地區的資源，因此我們的漁民沒有理由害怕，」

報導稱，新規定允許中國海警在不經審判的情況下拘留涉嫌非法侵入者60天，這項規定引發了國際社會的擔憂，菲律賓稱其「令人擔憂」和「挑釁」。

報導稱，美國與菲律賓簽訂了共同防禦條約，並有義務向台灣提供自衛手段，並表示根據1982年的國際海洋法公約，中國的國內法「不適用於懸掛其他國家國旗的船隻在其他國家的專屬經濟區、公海」。美國國務院發言人補充說：「執法行動將高度升級，不利於區域和平與安全。」「 我們敦促北京 以及所有聲索國以符合 1982 年《海洋法公約》所反映的國際法，提出其海洋聲索。」

路透的報導並稱，中國加強了在民主統治的台灣附近的軍事活動，中國將台灣視為自己的領土。它也捲入了與菲律賓在有爭議的南海問題上日益激烈的對峙。中國外交部先前曾表示，新規定是為了維護海上秩序，如果涉事個人和機構沒有違法行為，則無需擔心。