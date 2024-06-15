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香江風情／當個高幸福感港人 遙不可及

聯合報／ 香港特派員李春

人們幸福感與收入的關係，早就是諾貝爾獎得主的研究課題，香港也有機構做此調查和研究，周五有了公布，說家庭月收入超過六萬港元（約廿五萬台幣）的港人，幸福感可能較高。此調查研究成果，可能會令眾多港人沮喪，因為幸福感變得遙不可及。

作家庭幸福感調查研究的，是「賽馬會智家樂計畫」，他們委託香港民意研究所進行網上問卷調查，成功訪問逾四千五百名十八歲或以上的香港居民。

調查結論主要有四大特點，成為「高幸福感港人」的可能性較高︰即家庭月入達港幣六萬元或以上（百分之七十三點七）；受過專上教育（百分之六十三）；擁有自置物業（房產，百分之六十三點二）；女性（百分之六十點四）及較年長的人士（百分之六十四點二）。

香港政府正好也公布去年香港家庭收入數據，說香港去年住戶每月入息中位數為三萬港元，中位數即平均數。

今年五月港府公布今年首季更具體的數據，一人家庭的每月收入中位數是一萬港元、二人家庭每月收入中位數是二萬二千七百港元，下面還有三人一直到六人家庭，平均下來中位數還是三萬港元。

也就是說，不論是去年的住戶入息中位數，還是今年首季的住戶入息中位數，都顯示香港二百七十萬戶家庭，入息收入只有三萬港元，僅幸福感調查計畫家庭月入要六萬港元的一半。以粗線條計，中位數統計的意思是，可能有半數家庭都達不到月入三萬港元。

如此算來，香港家庭要有幸福感是不大容易的。找個肉眼可見的原因，是住在香港如此的艱難。最近公布二○二四年度國際住宅負擔能力報告，香港連十四年成為全球樓價最難負擔城市。雖然香港樓價大幅下跌，去年的負擔比率由十八點八倍，下降至十六點七倍，仍相當於家庭需不吃不喝十六點七年才能置業（購屋），那太不易了。

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