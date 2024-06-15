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陸委會稱頻繁搜查台灣遊客？ 港批「汙衊」

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

陸委會日前發布新聞稿指出，近日傳出多起國人到香港旅遊遭搜查案例，提醒國人留意當地法規。香港保安局回批陸委會「汙衊」，強調對歪曲事實及危言聳聽言論散播恐懼的政治操弄表示強烈不滿。

港媒「香港01」十三日晚間援引港府保安局說法指出，有關港警頻繁截停搜查旅客的說法與事實不符，「事實上，一般旅客（包括中國台灣地區來港旅客）不會從事危害我們國家安全的行為和活動，不會誤墮法網」。

香港保安局強調，會嚴格按照法例進行截停及搜查，「該人的國籍、種族或外貌並非考慮因素」。香港保安局並表示，「強烈譴責中國台灣地區假借所謂旅遊建議，誣衊抹黑『香港國安法』及『維護國家安全條例』生效後，赴港風險增加，並對這些以虛假、歪曲事實及危言聳聽言論散播恐懼的政治操弄表示強烈不滿」。

陸委會日前在新聞稿中指出，近期傳出多起台灣民眾在香港街頭、地鐵遭港警盤查，要求出示證件及翻查隨身包包之案例，提醒民眾留意可能風險，在港澳應隨身攜帶護照、港簽，避免誤觸當地法規禁令。

陸委會 香港

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