陸「海警三號令」生效 可扣人60天

大陸海警三號令（海警機構行政執法程序規定）今日生效，大陸海警權力擴大，包括可扣押涉嫌非法進入大陸領海的外國船隻的權力，以及未經審判拘留涉嫌非法侵入者三十至六十天。不過，大陸學者認為，陸方並不會在爭議地區積極應用新措施，除非是菲律賓再次進行南海爭議島礁補給等挑釁舉動。

五月十五日大陸海警局發布第三號令，公布「海警機構行政執法程序規定」，全文共十六章二八一條，涵蓋海上行政執法的各個領域和環節，例如對非法進入大陸「領海及其以內海域」的外國船舶，經市級海警局以上海警機構負責人批准可以扣留。

同時，海警機構可以登臨、檢查在大陸「管轄海域」內航行、停泊、作業的船舶和海上石油作業平台。而被檢查船舶應當按指令停船接受檢查，並提供必要便利，「拒不配合檢查的，海警機構可以強制檢查；現場逃跑的，海警機構有權採取必要措施進行攔截、緊追」。

港媒南華早報援引上海交通大學海事研究副教授鄭志華、新加坡南洋理工大學國防與戰略研究所的高級研究員許瑞麟等學者說法分析，北京方面將表現出一定的克制，新規範指導方針可以成為法律文件，「但實施與否取決於政治因素而不是法律因素」。

鄭志華認為，儘管北京有可能在這些「爭議地區」適用國內法，但這樣做可能會導致外交事件和雙邊關係惡化，「我認為中國不會在爭議地區積極應用新規」。但如果菲律賓或其他各方行為具有挑釁性，並且從北京的角度來看是不可接受的，北京就可能覺得有必要展示實力，執行新規。

另據央視十二日報導，解放軍南部戰區海軍三艘「萬噸級」055型飛彈驅逐艦和一艘052C型飛彈驅逐艦等多型主戰艦艇，近日組成訓練編隊赴南海某海域，展開六天五夜的跨晝夜長航時實戰化訓練，訓練內容包含對海突擊、對潛作戰、單艦防空等。香港01報導引述分析稱，解放軍海軍編隊赴南海實戰化訓練，明顯是在為「海警三號令」鋪路，示警南海諸國。