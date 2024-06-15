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海峽論壇今登場 王滬寧：兩岸交流 和平發展

經濟日報／ 特派記者陳政錄、記者蔡家蓁蔡維斌／連線報導
第十六屆海峽論壇15日舉辦論壇大會，大陸全國政協主席王滬寧將代表中共總書記習近平出席。 （圖／截自央視新聞聯播）
第十六屆海峽論壇15日舉辦論壇大會，大陸全國政協主席王滬寧將代表中共總書記習近平出席。 （圖／截自央視新聞聯播）

第十六屆海峽論壇今（15）日舉辦論壇大會，大陸全國政協主席王滬寧將代表中共總書記習近平出席，會見國民黨副主席連勝文一行。王滬寧昨日抵達廈門，召開「兩岸融合發展示範區建設專題推進會」，強調要促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，還呼籲台胞全力阻止戰爭和台獨，為兩岸和平發展、和平統一做更多努力。

王滬寧指出，支持福建在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，為全面深化兩岸融合發展做好示範。他說，要深化兩岸經濟融合，「擴大兩岸民眾的受益面和獲得感」，為台青來大陸學習生活、就業創業等提供更多便利。

專題推進會還安排大陸福建、北京、湖北、天津等各地的台灣「工青婦（職工、青年、婦女）」代表出席。

王滬寧原準備「厚厚一疊」講稿，但發言時精簡為四點，一是肯定在場台胞對兩岸交流作出的努力和貢獻，希望傳播給更多台灣年輕人；二是肯定他們立場堅定、旗幟鮮明，希望大家全力「阻止戰爭、阻止台獨」；三是呼籲共同針對兩岸和平發展、和平統一做更多努力；四是提出要加強兩岸婚姻方面工作。

海峽論壇是陸方年度大型對台活動，今年擴大舉辦，大陸方面表示邀請台灣各界七千人與會。

台獨 王滬寧 福建

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