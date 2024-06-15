王滬寧：盼台胞阻止戰爭和台獨

第十六屆海峽論壇今天舉辦論壇大會，大陸全國政協主席王滬寧將代表中共總書記習近平出席，會見國民黨副主席連勝文一行。王滬寧昨天抵達廈門，召開「兩岸融合發展示範區建設專題推進會」，強調要促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，還呼籲台胞全力阻止戰爭和台獨，為和平統一做更多努力。

王滬寧指出，要「擴大兩岸民眾的受益面和獲得感」，為台青來大陸學習生活、就業創業等提供更多便利。

專題推進會還安排大陸福建、北京、湖北、天津等各地的台灣「工青婦（職工、青年、婦女）」代表出席，原只安排八人發言，因「特別關心台灣同胞」。

王滬寧發言時提出四點，一是肯定在場台胞對兩岸交流作出的努力和貢獻，希望傳播給更多台灣年輕人；二是希望大家全力「阻止戰爭、阻止台獨」；三是呼籲共同針對兩岸和平發展、和平統一做努力；四是提出要加強兩岸婚姻工作。

昨天上午福建省召開的第十六屆海峽論壇新聞發布會上，廈門副市長庄榮良還宣布，論壇期間，啟用「近便利」台胞服務專區，為台灣嘉賓提供落地移動支付業務辦理服務。他說，台胞證、居住證、臨時入境機動車駕駛許可將依托服務專區實現「三證聯辦」，且台胞證辦理時限從五個工作日壓縮至三個工作日。