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海峽論壇前夕 王滬寧籲台胞全力阻止戰爭、台獨

聯合報／ 記者陳政錄／廈門即時報導
大陸政協主席王滬寧14日出席廈門的「兩岸融合發展示範區建設專題推進會」並發表講話，據轉述，這場專題推進會還安排了大陸各地的台灣「工青婦（職工、青年、婦女）」代表出席。（圖／截自央視新聞聯播）
大陸政協主席王滬寧14日出席廈門的「兩岸融合發展示範區建設專題推進會」並發表講話，據轉述，這場專題推進會還安排了大陸各地的台灣「工青婦（職工、青年、婦女）」代表出席。（圖／截自央視新聞聯播）

第十六屆海峽論壇明（15日）舉辦論壇大會，大陸全國政協主席王滬寧料將出席並發表講話，王滬寧今天（14日）已抵達廈門，並在「兩岸融合發展示範區建設專題推進會」上發言，強調要促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，並呼籲台胞全力阻止戰爭和台獨，共同為兩岸和平發展、和平統一做更多努力。

據央視新聞聯播昨晚發布，大陸14日在廈門召開「兩岸融合發展示範區建設專題推進會」，有中共中央台辦、大陸發改委、福建省負責官員匯報福建建設兩岸融合發展示範區建設情況，和各部門安排官員發言。

王滬寧在會上指出，「要促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，讓台灣同胞分享中國式現代化發展機遇和成果」，支持福建在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，為全面深化兩岸融合發展做好示範，要深化兩岸經濟融合，「擴大兩岸民眾的受益面和獲得感」。

另據轉述，這場專題推進會還安排了大陸各地的台灣「工青婦（職工、青年、婦女）」代表出席，原預計只安排8人發言，但因「特別關心台灣同胞」，王滬寧點名讓所有人發言。

據悉，王滬寧原準備「厚厚一疊」的講稿，但發言時精簡總結為四點，一是肯定在場台灣同胞對兩岸交流作出的努力和貢獻，希望能傳播給更多島內（台灣）年輕人；二是肯定在場者立場堅定、旗幟鮮明，希望他們全力「阻止戰爭、阻止台獨」；三是要求與會台灣同胞共同針對兩岸和平發展、和平統一做更多努力；四是提出要加強做好兩岸婚姻方面的工作。

據指出，王滬寧對在場來自福建、北京、湖北、天津、安徽各地的在陸台胞都相當關心，詢問他們有沒有結婚、買房，甚至疫情時有沒有收到物資等，也因在場不少人還沒有結婚，才要求加強相關工作。

海峽論壇是陸方年度大型對台活動，在去年發布了支持福建建設兩岸融合發展示範區的文件下，今年擴大舉辦，邀台灣各界7000人與會，以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題，設主論壇活動及基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊50項活動。

王滬寧 福建

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