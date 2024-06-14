談兩岸經濟融合 王滬寧：擴大兩岸民眾受益面和獲得感

海峽論壇開幕前夕，大陸方面14日在廈門召開「兩岸融合發展示範區建設專題推進會」，中共政治局常委、全國政協主席王滬寧強調，「要促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展」。他特別就兩岸經濟融合議題強調，要「擴大兩岸民眾的受益面和獲得感」。

據央視新聞聯播14日晚間消息，這場會議有中共中央台辦、大陸發改委、福建省負責官員彙報了兩岸融合發展示範區建設情況，大陸教育部、公安部、財政部、交通部、文旅部、中國人民銀行負責官員作發言。

王滬寧在會議上指出，深化兩岸融合發展，支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區「是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大決策部署」，他要求要「貫徹黨的二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，從戰略和全域上謀劃和推進兩岸融合發展示範區建設，推動兩岸融合發展走深走實」。

王滬寧指出，「要促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，讓台灣同胞分享中國式現代化發展機遇和成果」。他表示要支持福建在探索海峽兩岸融合發展新路上「邁出更大步伐，為全面深化兩岸融合發展做好示範」。

他指出要深化兩岸經濟融合，「擴大兩岸民眾的受益面和獲得感」。要為台灣青年來大陸學習生活、就業創業等提供更多便利，推動在交流交往交融中鑄牢中華民族共同體意識。要探索和創新兩岸融合發展新路的經驗做法，研究解決難點堵點問題，「強化工作統籌和責任落實」。