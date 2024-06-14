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共軍於仙賓礁一帶進行演習 陸國防部：執法正當合理

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國防部新聞發言人張曉剛。（圖／取自大陸國防部）
大陸國防部新聞發言人張曉剛。（圖／取自大陸國防部）

菲律賓武裝部隊（AFP）日前指出，共軍派出氣墊艇和飛機在仙賓礁組織演習，大陸國防部新聞發言人張曉剛14日回應，包括仁愛礁、仙賓礁在內的南沙群島是中國固有領土，中方在自己管轄海域維權執法正當合理。

據菲律賓通訊社報導，AFP早前報告指出，在西菲律賓海域發現中國軍艦的次數有所增加，並透露首次監測到中國人民解放軍海軍於6月2日至4日在仙賓礁附近進行演習。

菲律賓外交部長馬納洛（Enrique Manalo）13日受訪時回應，希望和平地管理局勢，希望避免任何會加劇緊張局勢的事件，重要的是如何管理情況，避免引發緊張局勢的行動。

張曉剛表示，包括仁愛礁、仙賓礁在內的南沙群島是中國固有領土，中方在自己管轄海域維權執法正當合理，中方已對此反復闡明原則立場。事實上，是菲方在仁愛礁問題上背信棄義、「玩火」滋事、激化矛盾，還賊喊捉賊，捏造散布仙賓礁虛假信息，妄圖掩蓋其侵權挑釁行徑。

張曉剛稱，菲方才是名副其實的地區「和平破壞者」和「不穩定製造者」。中方始終保持高度戒備，繼續採取一切必要措施，堅決反制菲方升級事態的危險行徑。

南沙群島 演習 菲律賓

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