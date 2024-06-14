出席海峽論壇 連勝文：民進黨放火 國民黨救火

國民黨副主席連勝文赴陸參加海峽論壇，14日下午出席第二十二屆海峽青年論壇，對於陸委會定調這是統戰平台，不樂見地方政府參加，連勝文受訪時直言，在兩岸關係上，民進黨永遠都是扮演放火的一方，中國國民黨就扮演救火，且放火的人有時候還會變成英雄，救火的卻被汙衊，這是非常荒謬的事情。

連勝文說，過去這麼多年，就是民進黨放火，國民黨在救火，民進黨為了自己的權利和利益考量，把兩岸關係製造得非常緊張，中國國民黨為了降低雙方衝突的可能性，努力維持兩岸和平，常常會要積極地來推動交流。

連勝文說，有交流、有對話，就有機會維持雙方友好氣氛，不讓兩岸關係越來越差，甚至導向衝突。至於是否擔心被「抹紅」？他說，「執政者自己放火，反而在野黨來救火，我覺得這其實才是最諷刺的地方」。

但就此行是否遇阻，連勝文也坦言，有立委反應今年遇到一些所謂的「溝通」，他個人則沒有遇到這樣的問題。

連勝文強調，最重要的是希望能在兩岸相對動盪不安、政治緊張的時候，透過交流讓大陸朋友知道台灣多數民眾的想法，其實多數台灣百姓也希望和大陸和平相處，並不是所有人都希望發生衝突。

他提到，很多事情常常被以偏概全，特別是網路上的言論，容易造成誤會和誤解，真的好的方式，是面對面理性務實溝通。

本屆海峽論壇，陸方稱邀請台灣各界嘉賓約7,000人參加。國民黨由副主席連勝文率團，並有藍營青年民代同行，雲林縣長張麗善、金門縣副縣長李文良也將出席，民眾黨則派台商事務委員會會長張凱鈞與會。

在15日海峽論壇大會開幕前，連勝文14日下午和大陸海協會長張志軍，一同出席第二十二屆海峽青年論壇，共同見證福建省官方為首批大陸全國青聯兩岸青少年研學交流站、台港澳大學生就業創業工作站、閩台青年服務站授牌，為2023年福建台灣青年「創業之星」頒獎，有兩岸青年等各界人士約550人參加。