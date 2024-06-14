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港初選案2人被判罪名不成立 律政司向1人提上訴

中央社／ 台北14日電

香港法庭此前裁定泛民主派初選案16名不認罪被告中，14人串謀顛覆國家政權罪成，大律師劉偉聰和前公民黨區議員李予信罪名不成立。律政司已就劉的裁決提出上訴，但不就李的裁決提出上訴。

綜合香港明報及香港01報導，律政司13日回覆媒體查詢時表示，已根據相關條例就劉偉聰的裁決提出上訴，另外不會就李予信的裁決上訴。

翻查資料，李予信是首名經審訊後被裁定無罪、而律政司不提出上訴的國安案被告。

香港泛民主派初選案涉及47名被告，其中16人不認罪，經過逾百日的審訊，今年5月30日法庭作出裁決，判其中14人罪名成立，劉偉聰和李予信罪名不成立。

當時律政司表明擬上訴推翻無罪裁決，並要求法庭頒令劉和李在律政司正式提上訴期間，須維持受審時部分保釋條件。當時法官最終下令劉和李繼續遵守原有保釋條件，包括不得離港等，但減少到警署報到次數。

報導指出，因律政司已表示不會就李予信的裁決提出上訴，按慣例，法官或會開庭處理李予信的保釋問題。

法官於5月30日裁決時指出，李予信因為在較後期才參與初選，他無參與過協調會議，在公民黨作出否決預算案的承諾，及以黨名義簽署相關聲明時，李予信仍未參選，認為無法肯定他是否同意相關聲明的內容。

法官又指，劉偉聰參與初選時未有提倡為爭取五大訴求而否決預算案，對他是否真的支持認為有合理懷疑，最後裁定兩人罪名不成立。

據港媒此前報導，不計劉偉聰及李予信，14名被判罪名成立的被告，加上31名認罪的被告，將於今年6月25日至8月5日向法庭進行求情。法庭之後再作出判刑。

國安 議員 香港

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