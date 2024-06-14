港特首：香港國際金融中心地位受政治因素挑戰

香港行政長官李家超今天表示，香港國際金融中心地位的挑戰在於政治因素。

官方香港電台今天報導，李家超出席「機遇灣區主題採訪活動」時說，香港兩個中心的地位（金融與航運）很鞏固，而且很有優勢。

他表示，香港國際金融中心地位最大的挑戰不是經濟和金融方面，而是政治因素。

他舉例說，曾經聽過有資金在不問價的情況下盡快撤離香港，形容這是一種「政治姿態」，而非出於經濟原因。

但他說，明智的投資者知道長期投資會有起伏，政治對市場的不當影響不會持續太久。

李家超說，作為國際金融中心，除了股市外，還包括國際融資、銀行活躍度、保險密度、貨幣流動等，而香港的發債水平在亞洲位居第一、世界百強銀行有75%在港營運、保險密度全球第一、占人民幣離岸交易8成，香港的國際金融中心地位很穩固。