連年赤字 港財政司：政府財政狀況非常穩健

儘管港府自2019年的財政年度起多數出現赤字，但財政司司長陳茂波今天說，政府的財政狀況非常穩健。

官方香港電台報導，陳茂波向媒體表示，全球普遍在COVID-19疫情之後通過赤字預算推動經濟增長，香港目前仍有港幣7000多億元（下同，約新台幣2.905兆）財政儲備，相當於一年政府開支，情況穩定。

他表示，目前政府借貸比率很低，只有約5%，未來幾年計畫透過發債推動新界北部都會區等發展，預計5年後的借貸占生產總值也只有13%，仍屬健康水平。

在2019至2024年之間，港府財政除了2021至22年出現少許盈餘外，其餘年度都是赤字；疫情3年間，港府動用大量公帑資助中小企業及個人度過難關，赤字更為擴大。

香港當局的財政預算歷來保守，量入為出，少有出現赤字，因此，近幾年的赤字預算明顯引來民眾的不安和擔憂。