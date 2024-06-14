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加強法律對接 陸、港建立恆常對接平台

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
香港特區政府律政司副司長張國鈞會見大陸中央港澳工作辦公室主任夏寶龍。（圖／取自大陸國務院港澳事務辦公室）
香港特區政府律政司副司長張國鈞會見大陸中央港澳工作辦公室主任夏寶龍。（圖／取自大陸國務院港澳事務辦公室）

香港特區政府律政司副司長張國鈞13日在北京與大陸最高人民法院研究室主任周加海簽署《關於建立粵港澳大灣區司法法律合作恆常對接平台備忘錄》，設立恆常化、機制化的高層官方溝通機制。

據中通社報導，雙方就提升粵港澳大灣區發展優勢達成多項共識，包括建立恆常對接以深化大灣區司法法律規則銜接，完善跨境多元化糾紛解決機制；加強涉外法律服務人才培訓的交流合作、定期組織相關人員交流互訪。

在對接平台框架下，雙方每年會召開最少一次高層聯席會議，計劃雙方下一階段重點工作，並共同籌劃工作計劃和進度表，定期互相通報。

張國鈞表示，恆常對接平台會使雙方推進大灣區的司法和法律實務及研究工作更緊密暢順，更好地發揮大灣區「一國兩制三法域」的獨特優勢，鞏固香港作為亞太區國際法律及解決爭議服務中心的地位。

新加坡《聯合早報》引述張國鈞指出，粵港澳大灣區司法法律恆常對接平台是香港律政司第一個和大陸中央部委建立的恆常對接對接平台，律政司和最高人民法院亦已取得共識，儘快舉行首次高層聯席會議。

據香港政府新聞網，張國鈞此次訪問北京，走訪多個部委機構，與多名部門主管見面，包括大陸中央港澳工作辦公室主任夏寶龍。夏寶龍表示，肯定香港律政司在全面準確貫徹「一國兩制」方針、堅定維護國家安全、努力提升香港法治水準。

夏寶龍另強調，中央將堅決維護香港的法治尊嚴和法官尊嚴，堅決支持香港法院依法獨立進行審判，堅決保障香港法官和司法人員的合法權益。他並指出，香港法治的「金字招牌」是由包括各級法官在內的香港司法法律界全體共同努力打造和維護的，香港特區各級法官一直以來秉持無懼、無偏、無私、無欺的精神，為維護香港法治、維護公平正義、維護國家安全發揮重要作用。

司法 香港

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