陸委會評論上海二把手、層級不高？ 游淑慧批：粗暴無禮

台北、上海的雙城論壇今年將在台北舉行，上海市長龔正是否繼韓正之後成為第二位訪台的上海市長，受到關注。台北市議員游淑慧今在臉書表示，雖然上海方還沒決定來的層級，但遠來都是客，陸委會副主委梁文傑卻先展現粗暴無禮的評論，說上海市長只是第二把手，層級不會太高，虧他還是資深台北市議員。

游淑慧說，夾槍帶棒的酸言酸語無助兩岸和自我格局，當年韓正市長來台北參加雙城論壇的時候也是上海市長，後來就高升上海市委書記，更一路成為大陸國務院副總理，成為領導班子之一。

她說，事實上，龔正日前才率團訪問美國洛杉磯、舊金山和紐約市，美方的三市市長不但安排會面，甚至雙方舉辦經貿論壇，共同簽署合作備忘錄；美國紐約市長、洛杉磯市長和舊金山市長，可沒有像梁文傑一樣，好大好威風的酸人家只是二把手、層級不夠。

游淑慧表示，美中雖也在競爭互嗆之中，但各項城市交流並未中斷，陸委會是見識不夠，沒有禮貌？還是敵意滿滿，刻意貶低？這樣沒營養的話出自高官嘴巴，不知道價值何在。遠來是客，以禮相待，基本的尊重和發言的Sense還是要有，才不會貽笑大方。