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會晤勃恩斯 上海市長龔正：促進中美地方友好

中央社／ 上海14日電
上海市長龔正。聯合報系資料照／北市府提供
上海市長龔正。聯合報系資料照／北市府提供

上海市長龔正在上海會晤美國駐中大使勃恩斯。龔正表示，期待雙方加強合作，促進中美地方友好交流，也歡迎更多美國企業與會第7屆中國國際進口博覽會。

上海市政府微信公眾號「上海發布」釋出訊息指出，龔正於13日會晤勃恩斯（Nicholas Burns）等一行人，龔正表態大力支持上海紐約大學發展，推動雙方大學、科研機構等合作，促進青年交流。

龔正表示，5月率領上海市代表團出訪美國，透過對話交流加深雙方理解，深化上海與美國各領域的合作，也透過考察了解、學習美國城市發展的經驗做法。

龔正強調，今年是中美建交45週年，上海是中美友好合作重要橋梁，希望進一步深化合作，為促進中美地方友好交流增添活力，將「舊金山願景」轉為貢獻上海力量。

龔正指出，期待雙方加強各領域務實合作，共同應對氣候變遷等挑戰；歡迎更多美國企業亮相第7屆進口博覽會，持續拓展在上海業務布局。上海將繼續大力支持上海紐約大學發展，推動更多大學、科研機構展開高水準合作，促進青年交流。

勃恩斯提到，上海是全球大都市，樂見美中地方政府展開友好合作，將繼續鼓勵美國企業參加進口博覽會，也希望在應對氣候變遷等領域密切合作，期待美國與上海有更多文化、體育交流，促進籃球運動、藝術演出等方面來往。

上海美國商會、美國農業部去年合作在第6屆進口博覽會開設美國食品與農業館，這是美國政府首度於進口博覽會開設官方展館，彼時勃恩斯出席了開館活動。

上海 美國 龔正

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