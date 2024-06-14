張麗善今晚啟程赴海峽兩岸論壇 將行銷雲林喚鮭魚返鄉

海峽論壇明天登場，雲林縣長張麗善預定今晚搭機到對岸參加論壇，今天行前張麗善表示，赴論壇將和與會人士分享雲林縣的農業經驗，同時也將行銷雲林的各種農特產品，也將利用赴陸與當地台商會面，介紹雲林目前規畫的9大產業園區，期盼更多鮭魚返鄉，帶動家鄉農工發展。

張麗善預定今晚7時搭機出發赴陸，只有秘書隨行，並未帶領縣府主管參加，行前受訪時，對於陸委會不樂見地方政府參與統戰活動。張麗善說，既然陸委會通過申請，應該要樂觀其成，她赴陸會全力以赴，把雲林的發展和特產行銷出去。

張麗善指出，當下兩岸關係緊張，農漁業、傳統產業和觀光產業皆受衝擊，海峽論壇是一個對話機會，她會在論壇上分享雲林農業經驗，也帶著60%以上期待和平的民意赴會。

她強調，龍應台文教基金會日前邀請前駐伊拉克美軍政治顧問、前北約駐阿富汗國際安全部隊顧問艾瑪．思蓋說過「被動不能帶來和平」，海峽論壇行之多年，透過這樣的對話而不是隔空喊話，也不是已讀不回，此行她將展現誠意、善意，一切也呼應賴總統所說要台海和平、互惠互利，共存共榮，希望成為和平舵手，這次海峽論壇應該當成常態性，希望有人不要過度解讀、無限上綱。

張麗善說，台灣的農產品在農藥殘留和各項檢驗均獲其他許多國家通過，期待對岸不要特別嚴苛對待台灣農漁民，她此行3天行程，會大力行銷文旦、虱目魚、茂谷柑等雲林的農特產品，爭取兩地貿易暢通，商機不斷，同時也將會與台商會面，說明目前雲林縣所規畫的9大產業園區現況，期待更多台商回流鮭魚返鄉，帶動雲林農工商繁榮，這也是她此行最大目的。

雲林議會今天總質詢，對張麗善將赴陸參加海峽兩岸論壇，綠營或其他議員並沒有特別提出質詢。