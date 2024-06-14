福建海峽論壇登場 廈門推「近便利」速辦台胞、居住證

第十六屆海峽論壇於福建登場，明（15日）將在廈門舉辦論壇大會，大陸全國政協主席王滬寧料將出席並講話。為增強台灣人赴陸便利性，廈門副市長庄榮良14日宣布啟用「近便利」台胞服務專區，在嘉賓下榻飯店提供落地移動支付業務辦理，並稱台胞證、居住證、臨時入境機動車駕駛許可將依托服務專區實現「三證聯辦」，台胞證辦理工作日也已壓縮至三天。

海峽論壇是大陸一年一度的大型對台交流活動，國民黨副主席連勝文、雲林縣長張麗善等均將與會，今年的主題是「擴大民間交流、深化融合發展」，王滬寧料將循往例代表中共總書記習近平出席論壇大會並發表講話、會見台灣客人。據大陸國台辦發言人陳斌華日前介紹，台灣各界7,000多人將出席參會。

在14日上午舉行的第十六屆海峽論壇新聞發布會上，福建省台辦副主任陳志勇表示，本屆將舉辦主論壇活動以及基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊50項活動，相信兩岸同胞透過參與本次論壇活動，一定能有所感、有所得，一定能體驗更好、收穫更大、情感更濃。

廈門副市長庄榮良宣布，論壇期間，啟用「近便利」台胞服務專區，在台灣嘉賓主要接待飯店提供落地移動支付業務辦理服務，大陸國有景區將免費對參會嘉賓開放等。

對於「近便利」台胞服務，庄榮良進一步指稱，為增強來廈台胞台企的便利性、獲得感，廈門已在五通赴金旅遊辦證中心、公安局等設立、入駐台胞服務專區，實現來往台胞「抵廈」、警務服務「聯辦速辦」、政務服務「一站集辦」。

庄榮良舉例，「近便利」台胞服務區整合了及多個警種的證件辦理，其中，台胞證、居住證、臨時入境機動車駕駛許可將依托服務專區實現「三證聯辦」，特別是廈門制證分中心啟用後，台胞證辦理時限從5個工作日壓縮至3個工作日，緊急情況可當日取證；「一站集辦」方面，對於首次來大陸的台胞，可一次辦妥各類通行證件、手機卡、銀行卡。