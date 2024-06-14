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耿爽：單邊強制措施體現霸權主義和強權政治
大陸常駐聯合國副代表耿爽13日在第78屆聯合國大會「消除以單邊治外強制性經濟措施作為政治和經濟脅迫手段」的會議中表示，單邊強制措施違背國際法、阻礙實現永續發展目標，侵犯他國人權，是霸權主義和強權政治的集中體現。
美國近日宣布又一對大陸企業實施制裁，在七大工業國集團（G7）領袖13日準備在義大利舉行峰會之際，美國12日宣布擴大對俄羅斯制裁，數家協助俄國發動對烏克蘭戰爭的中國與香港公司也被列入名單。
據第一財經報導，中方於會中表示，美國等少數國家在未經聯合國安理會授權的情況下，根據自身好惡和需要，對他國任意實施單邊制裁，本質上是將本國法律凌駕於國際法和他國法律之上，是對安理會權威的挑戰，是對主權平等原則的違背，是對他國內政的干涉，是對聯合國憲章宗旨原則的藐視。
中方稱，美國等少數國家頻繁對他國實施單邊制裁，嚴重干擾有關國家之間正常的經貿合作，嚴重威脅全球產供鏈穩定及糧食、能源、金融安全，嚴重衝擊世界經濟秩序和有關國家實現永續發展目標的努力。
耿爽表示，美國等少數國家濫用自身實力，將單邊制裁武器化、工具化，內在邏輯是弱肉強食的叢林法則，根本目的是維護霸權壟斷地位，和不公正、不合理的國際秩序，其表現形式是以大欺小、以強凌弱、以富壓貧。
中方最後呼籲，美國等少數國家傾聽國際社會的正義呼聲，立即徹底取消單邊強制措施。呼籲國際社會高度重視單邊強制措施的嚴重後果，共同抵制這種不法行為，並向受制裁國家提供支持，幫助他們緩解困難。
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