港國安舉措 Patreon：不接受美國境外資訊請求

被香港當局列為「指明潛逃者」的港人霍嘉誌和蔡明達一直在英國經營粵語電台，並透過Patreon等平台接受訂閱；儘管他們同時受到港方制裁，據報導，Patreon表示，「平台不接受美國境外資訊請求」。

明報今天在報導中表示，Patreon發言人就此事回覆查詢時指出，至今未收到港府或相關執法部門聯繫，「而平台不接受美國境外資訊請求（requests forinformation），除非相關要求已根據美國法例列入當地法律」。

報導又引述發言人說，「平台是很多創作者從作品及社區賺錢的核心，故認真看待相關角色，將繼續重點保障維持創作者的業務。」

香港保安局前天首次依維護國家安全條例（基本法23條立法）宣布6名在英國的港人為「指明潛逃者」並實施某些制裁措施，他們是羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達。

這些制裁措施包括「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照等」。

網路資料顯示，目前霍嘉誌和蔡明達在英國經營一家名叫「升旗易得道或／升旗易日報」（TuesdayRoad／Tuesday Road Daily）的粵語網路電台，分別透過YouTube及Patreon接受訂閱，節目內容多數與時事及政治相關。

另據報導，羅冠聰和劉祖廸分別在Patreon及Ko-fi設有帳戶。

香港行政會議成員、資深大律師湯家驊日前說，如果以每月付費形式在YouTube頻道訂閱相關電台，「以金錢資助他人在海外違法的意圖相信較為明顯」；即使不付費訂閱，沒有直接資助的問題，但外界都知道，越多人訂閱，頻道背後的人便有機會收到錢，實際上也是間接幫助了對方。

因此，湯家驊表示，無論付費或不付費訂閱，市民都要盡量小心，「最好不要做」，又強調犯案意圖是檢控的重要要求之一。