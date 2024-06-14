李強會紐西蘭總理 宣布對紐單方面免簽

大陸國務院總理李強昨天上午乘包機抵達紐西蘭，展開大陸總理時隔七年的訪紐行程。李強昨天下午與紐西蘭總理盧克森會談時表示，他此次訪問正值兩國建立全面戰略夥伴關係十周年，願努力打造中紐全面戰略夥伴關係升級版。他並宣布將紐西蘭納入單方面免簽國，同時表達願與紐方持續擴大貿易規模。兩國將啟動服務貿易負面清單談判。

兩人在閉門會晤後出席記者會。外電報導，盧克森在記者會上透露，他在會晤中提及敏感問題，包括對外國干涉的擔憂、南海局勢升級以及人權問題。盧克森還透露，大陸代表團在會中「表達對澳英美安全協議（ＡＵＫＵＳ）的擔憂」。李強則強調，中紐間的分歧不應成為「鴻溝」。

新華社報導，李強表示，「中紐的發展對彼此是機會而不是挑戰」，喊話努力排除經貿關係中的非經濟因素干擾。他也宣布將紐西蘭納入單方面免簽國家範圍，同時希望紐方也為大陸公民赴紐提供更多便利。

兩國總理一致認為，中紐關係取得令人滿意的發展。雙方將堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理兩國關係，擴大雙邊貿易投資合作規模，深化兩國人文交流，共同維護多邊主義和自由貿易。

李強與盧克森會談後共同見證兩國簽署服務貿易、營商環境、農食產品輸陸、科技、專利審查、候鳥保護等領域雙邊合作文件，雙方將發表「中紐總理會晤聯合成果聲明」。