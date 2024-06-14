7千人赴海峽論壇？陸委會：客機運量如常

海峽論壇即將在福建廈門等地舉行，對於大陸國台辦表示台灣有七千人參加，陸委會則指出，「這幾天小三通、廈門客機運輸量，看起來跟平常差不多，沒有特別增加」。

陸委會副主委梁文傑昨天在例行記者會上表示，陸委會有掌握一些團體、一些學者，還有研究單位或者是一些法人組織將參加。

對於雲林縣長張麗善將參加海峽論壇，指出政治立場不同的人定會抹黑或抹紅，希望冷靜思考兩岸關係，梁文傑則說，「陸委會是盡我們的職責，我們沒有對任何人抹黑或是抹紅」。但是他強調，統戰活動跟一般的正常的交流活動不一樣，正常的交流活動基本上沒有什麼特別目的，中間也不牽涉到什麼利益，但是統戰活動基本上他是用籠絡、動搖、收買的方法來達到政治目的。

張麗善赴陸計畫已經在移民署官網公開，計畫書提到為求推廣雲林優質農特產品參加此次論壇，期盼能為雲林文旦等農產品爭取銷售中國大陸地區可能。

張麗善一行將於十四日晚間飛抵廈門，十五日上午海峽論壇大會，下午參加海峽論壇相關活動，當晚回台。經費來源由張麗善自費，非縣府經費支應。

至於網紅「波特王」表示將有十組網紅受海峽兩岸青年協會邀請到大陸拍片，有媒體質疑有「文化統戰」嫌疑，梁文傑則說，從陸委會的角度來講，「我們會比較特別注意它的經費來源，就協會是怎麼樣去有這樣的一筆經費、去請到這些人，然後去從事這些活動。」