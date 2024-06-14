國台辦主任宋濤會見美官員 指台灣議題是紅線

中國大陸國台辦主任宋濤今天在北京會見到訪的美國亞洲協會董事會共同主席桑頓（John L. Thornton）。宋濤聲稱，台灣問題是「中美關係不可逾越的紅線」，盼美方反台獨。

據中國大陸國台辦官網發布訊息，宋濤說，當前中美雙方要共同落實好中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）達成的重要共識，推動兩國關係沿著穩定、健康、可持續的道路向前走。

宋濤宣稱，台灣問題是中美關係「第一條不可逾越的紅線」。美方務必認清「民進黨當局謀獨危險性」，恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」。希望美方與中方一道維護台海和平穩定，「反對台獨，支持中國統一事業」。

桑頓表示，維護台海地區和平穩定符合美中雙方共同利益。美中各界應加強對話，增進理解，管控風險。亞洲協會願繼續發揮自身作用，推動美中關係穩定發展。

上一次國台辦官員與美方官員會晤是在今年4月15日，時間落在總統賴清德5月20日就職典禮前一個多月，由國台辦副主任仇開明會見美國務院亞太事務助卿康達（Daniel Kritenbrink）與同行的白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）一行。

根據國台辦當時發布的訊息，仇開明闡述中方關於台灣問題的原則立場。

另外，根據中共中聯部新聞辦今晚發布的訊息，中聯部與美國亞洲協會共同主辦的第2屆中美1.5軌對話今天在北京舉行。中聯部長劉建超出席對話，桑頓也有與會。

根據發布內容，這場對話由中聯部副部長陸慷主持，劉建超出席並發表講話。

發布提到，雙方針對「聚焦關鍵緊迫議題，加強對話交流合作」的主題進行「坦誠、深入、建設性」交流。來自中方相關部委、地方政府、高校、智庫及桑頓等約30名中外代表參加。

雙方認為，中美關係穩定發展符合兩國人民利益，也符合國際社會普遍期待。中美雙方應堅持和平共處，避免衝突對抗；加強溝通對話，增進相互瞭解和信任；深化經貿、氣候變化、衛生、人工智慧等領域合作，擴大人文交流特別是青年往來。

雙方並認為，應加強風險管控，重視和妥善處理分歧；展現「大國責任擔當」，共同應對全球性挑戰。

雙方同意繼續辦好中美1.5軌對話，為促進中美關係穩定健康發展作出努力。