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龔正會晤美駐陸大使 喊話美企拓展在滬業務佈局

聯合報／ 記者陳宥菘／上海即時報導
上海市長龔正（右）13日會見美國駐陸大使伯恩斯一行。（取自「上海外事」微信公眾號）
上海市長龔正（右）13日會見美國駐陸大使伯恩斯一行。（取自「上海外事」微信公眾號）

根據「上海外事」微信公眾號，上海市長龔正13日會見美國駐陸大使伯恩斯一行時表示，上海是中美友好合作的重要橋樑，期待兩地加強各領域務實合作，共同因應氣候變遷等挑戰。他也喊話美企持續拓展在滬業務佈局。

龔正提到自己上月率領上海市代表團出訪美國，透過對話交流加深雙方的理解，深化上海與美國各領域的合作，也透過研究了解學習美國城市發展的經驗做法。他表示，今年是中美建交45週年，上海是中美友好合作的重要橋樑，希望進一步深化合作，為促進中美地方友好交流增添活力，為推動「舊金山願景」轉化為實景貢獻上海力量。

龔正表示，期待兩地加強各領域務實合作，共同因應氣候變遷等挑戰。他也提到，歡迎更多美國企業參與11月5日至10日登場的第七屆中國國際進口博覽會（進博會），「持續拓展在滬業務佈局，打造更多標竿項目」。

龔正還說，上海將持續大力支持上海紐約大學發展，推動更多大學、科研機構等進行高水準的合作，促進青年間互動。他也歡迎更多美國朋友到滬經商、旅行、求學，「親身體驗中國文化，結交中國朋友」。

根據陸方發布，伯恩斯在會晤時表示，很高興看到上海與洛杉磯、舊金山、紐約三座城市開展了富有成效的交往，建立起新的聯結，形成新的合作。上海是全球大都市，我們樂見美中地方政府間進行友好合作。

伯恩斯還表示，將持續鼓勵美國企業參加進博會，也希望在應對氣候變遷等領域密切合作，期待美國與上海開展更多文化和體育交流，促進籃球運動、藝術表演等方面的交往。

上海 美國 龔正

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