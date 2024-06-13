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稱龔正僅是「二把手」 北市反問陸委會：應樂見和平推演展現

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）去年雙城論壇主動拿出手機，跟上海市長龔正（右）在會場自拍。圖／台北市政府提供
台北市長蔣萬安（左）去年雙城論壇主動拿出手機，跟上海市長龔正（右）在會場自拍。圖／台北市政府提供

雙城論壇舉辦在即，今年上海市長龔正是否會親自來台參加雙城？目前陸委會稱還沒收到申請，不過副主委梁文傑說，上海市長並不是上海市的一把手，「如果台北市長極力邀上海第二把手來，層級不會太高」。對此說法，北市府表示，雙城論壇是和平推演「peace game」的展現，雙方表達善意，相信這也是陸委會業務，也是陸委會過去表達過樂見態度的。

去年雙城論壇是由上海市長龔正、與台北市長蔣萬安出席論壇，今年雙城由台北市主辦，不過因賴清德總統上任後，兩岸氛圍更加緊繃，儘管蔣萬安已在去年親自邀龔正來台出席雙城，但今年上海方是否由龔正親自出訪，或因兩岸僵局仍僅派首席副市長或其他人出席，都仍是未知數。

不過陸委會副主委梁文傑今受訪稱，上海市長並不是上海市的一把手，台北市長是台北市的一把手，「所以如果台北市長極力邀請到上海市的第二把手來，我認為層級不會太高」。

對於陸委會的說法，北市府今回應，台北上海雙方目前是在針對論壇交流的議題交換意見的階段，雙方表達善意。雙城論壇就是和平推演peace game的展現，相信這即是陸委會的業務，也是陸委會過去表達過樂見態度的。

上海 梁文傑 蔣萬安 賴清德 陸委會 雙城論壇 龔正

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雙城論壇／陸委會：上海市長龔正只是二把手 層級不會太高

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