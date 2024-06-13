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時機敏感 共軍三艘「萬噸大驅」赴南海實戰化演練

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共派出三艘055型萬噸「大驅」赴南海實戰化演訓。圖／央視截圖
中共派出三艘055型萬噸「大驅」赴南海實戰化演訓。圖／央視截圖

解放軍南部戰區海軍三艘「萬噸級」055型飛彈驅逐艦和一艘052C型飛彈驅逐艦等多型主戰艦艇，近日組成訓練編隊赴南海某海域演習，各作戰系統進入一級戰鬥部署。由於正值中菲南海衝突升溫，與大陸海警日前發布的海上行政執法程序新規「海警三號令」將於本周六生效的敏感時機，此次演習引發外界關注。

央視軍事周三報導，此次參演的三艘055型飛彈驅逐艦分別是艦咸陽艦、遵義艦、延安艦，以及一艘052C型飛彈驅逐艦海口艦。訓練內容包含對海突擊、對潛作戰、單艦防空等，展開六天五夜的跨晝夜長航時實戰化訓練。

報導詳細披露演習過程，例如提到水面目標出現後，延安艦指控部位第一時間將資訊上報，指揮艦咸陽艦作戰室內，相關戰位快速掌握目標態勢。鎖定目標後，編隊指揮所統一指揮編隊各艦組成對海打擊戰術隊形，對目標實施精準打擊。各艦艇並在第一回合射擊完畢後，迅速調整射擊陣位，再次對目標展開集火攻擊。

報導也提到，在水面威脅剛解除，海口艦對空預警偵測戰位發現多個不明空中目標向編隊襲來，遵義艦、海口艦組織雙艦協同對抗「敵」目標，兩艦一齊開火將空中目標擊落。演習過程也進行了海上模擬補給訓練。

不過，此次軍演的時機格外敏感。大陸海警局五月中旬發布了「海警機構行政執法程序規定」，對海上行政執法程序做出詳細規定，將於本月15日施行。依照此法，大陸海警可對「涉嫌違反出入境管理」的外籍人士拘留審查至多60日，以及扣留非法進入大陸領海的外國船舶，引發南海周邊菲律賓越南等國的緊張。

香港01報導引述分析稱，在此之際，解放軍南部戰區宣布「萬噸大驅」赴南海進行實戰化訓練，「明顯是在為『海警三號令』鋪路，示警南海諸國。」

南海 演習 菲律賓 解放軍 越南 飛彈

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