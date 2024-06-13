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陸駐美大使謝鋒：穩定中美關係 不應放棄

中央社／ 台北13日電

中國駐美國大使謝鋒日前在華府出席中美建交45週年紀念活動時說，中美關係面臨的困難和挑戰不能低估，穩定中美關係的希望和努力不應放棄。雙方應共同推動中美關係「穩下來、好起來、向前走」。

中新社報導，「美中關係全國委員會」及「美中貿易全國委員會」日前在華府共同舉辦中美建交45週年紀念活動。謝鋒及前美國駐中大使羅德（WinstonLord）、芮效儉（James Stapleton Roy）、洪博培（JonHuntsman）、駱家輝（Gary Locke）等人應邀出席並發表講話。

根據報導，謝鋒說，中美建交的歷史意義和巨大成就不容否定，中美關係面臨的困難和挑戰不能低估，穩定中美關係的希望和努力不應放棄。

謝鋒表示，雙方應相向而行，按照「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則，找到中美新時期正確相處之道，共同推動中美關係「穩下來、好起來、向前走」。

報導提到，上述4名前美國駐中大使在致詞中，回顧自己從事對中工作和在中常駐經歷，結合親自參與的美中關係重大歷史事件，分享兩國建交45週年經驗啟示，就推動美中關係穩定健康可持續發展，提出思考建議。

美中關係 美國

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