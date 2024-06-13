胡歌來台為何沒開記者會、粉絲會？陸委會曝原因但對1事納悶

大陸知名藝人胡歌12日旋風式來台，受到巨大關注，對於胡歌為何沒有召開記者會或舉辦粉絲活動，陸委會表示這與主辦單位替他申請的名義有關，就是只有申請一場座談會，沒有其他活動，與陸委會無關。陸委會也納悶為何是由台北市影音節目製作商業同業公會而不是「繁花」在台灣的播映方，若是後者則可宣傳影片、辦影迷會，「我們都沒有意見」。

陸委會副主委梁文傑13日下午在記者會上，回應胡歌來台問題時指出，胡歌這次來沒有開記者會，與主辦單位幫他申請的名義有關係，他申請的名義就是來參加一場跟青年學生交流的座談會，從頭到尾沒有別的活動，「所以他怎麼申請，我們批准的時候就代表他會遵守原來申請的，不能夠從事與原來申請名義不符合的活動」。

梁文傑表示，自己個人覺得，胡歌為什麼這一次是由台北市影音節目製作商業同業公會來申請，而不是有現在正在上映繁花的「MyVideo」來申請，因為如果是MyVideo來申請，他可以大大方方宣傳繁花、辦影迷會、簽名會，「我們都沒有意見」，但因為這一次所申請的單位，從頭到尾只申請他來參加這一場交流活動，「他沒有其他活動，跟我們陸委會沒有關係」。

梁文傑再度表示歡迎大陸藝人來台的態度，「我們從來沒有任何限制，但是來台灣要遵守相關的規定」，比如不可講「有害我們自主地位的言論」。

就上海市台辦主任鍾曉敏與胡歌同班飛機來台，梁文傑指出，鍾曉敏申請案較早、胡歌較晚，出發前我方也不知道是同飛機。而對於是否有「文化統戰」嫌疑，梁文傑指出，「這麼大牌演員，特別來台一天參加一場跟青年學生互動交流會，沒做任何宣傳也沒跟粉絲見面，確實讓人蠻訝異的」，他強調自己很好奇主辦單位「是怎麼樣神通廣大，經費哪裡來的」。

他透露，胡歌的申請相關文件，政府是在6月7日批准，關於媒體報導胡歌遭到禁止提到「繁花」與「上海」，梁文傑再次強調這是空穴來風，甚至表示，陸委會除非是腦筋壞了才會做出此事。