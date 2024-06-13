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帛琉指控中方網攻 陸外交部發出旅遊警示籲謹慎前往

中央社／ 台北13日電

台灣邦交國帛琉總統惠恕仁近日表示，帛琉曾經遭遇重大網路攻擊，並將矛頭指向中國；中國外交部今天則發出旅遊警示，聲稱帛琉近年治安類案件增多，「謹慎前往旅遊」。

中國外交部領事保護中心官方微博「領事直通車」，今天發布提醒中國公民謹慎前往帛琉旅遊公告。

公告宣稱，近年來帛琉治安類案件有所增多，涉中遊客人身安全、旅遊糾紛等案件時有發生，建議中國公民切實提高安全防範意識，謹慎前往旅遊。

友邦帛琉近期遭駭客攻擊。紐約時報2日報導，遭駭文件4月被公布在「黑暗網路」（Dark Web）上，當中包括一份註明「僅供官方使用」、內容攸關美國在帛琉雷達設施的資料，以及日本海軍訪問帛琉的成員名單，另外還有台灣與帛琉關係細節的數百份文件。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）5日表示，在帛琉與美國續簽為期20年的經濟和安全協定之後不久，就發生這起事件。

他在東京告訴記者：「中國想要削弱那些關係，凸顯我們的弱點，侵駭我們系統可是很棒的辦法」。

中國外交部4日回應則說，中方一貫反對任何形式並且嚴厲打擊任何形式的網路攻擊。

另據今年2月一份惠恕仁致函美國聯邦參議員的信件，其中提及中國開出訂滿帛琉飯店房間等利誘條件，盼能換取帛琉放棄與台灣的邦交。

帛琉 惠恕仁 網路攻擊 美國 駭客

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