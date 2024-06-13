海峽論壇召開在即 張麗善「登陸3天計畫」公開、盼雲林文旦銷陸

海峽論壇召開在即，雲林縣長張麗善赴陸計畫已經在移民署官網公開，計劃書提到為求推廣雲林優質農特產品參加此次論壇，期盼能為雲林文旦等農產品銷售中國大陸地區可能。

按照「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」與「作業規定」等法規，縣市首長赴陸需要申請。而移民署官網13日公告張麗善登陸計畫，計畫緣由的部分清楚提到雲林文旦等同產品的銷售，在目的上，則是包含推廣雲林地方觀光特色，促進兩岸城市觀光交流等。

張麗善一行將於14日晚間飛抵廈門，15日上午海峽論壇大會，下午參加海峽論壇相關活動，15日返回台灣。經費來源由張麗善自費，非縣府經費支應。

計劃書提到，在預期效益方面，期盼雲林農產品推廣至中國大陸地區銷售契機，並增進兩岸交流、友善對話。同時擴大雲林與中國大陸地區兩岸旅遊、特色農產品、地方文化及雙方經濟、貿易的合作落實。

此前陸委會副主委梁文傑6月6日已提到，有雲林、金門兩縣市首長赴陸參加海峽論壇。金門副縣長李文良則已經表示，他將會帶縣府觀光處與建設處相關人員共10多人前往。

而4月底國民黨籍立委17人訪問大陸時，大陸海關總署副署長趙增連表示，大陸海關總署願在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，與中國國民黨及台灣有關方面就恢復文旦柚等台灣農漁產品輸入大陸加強溝通，推動台灣業者加強源頭管理，採取切實可行的整改措施，他宣布，「海關總署將在科學評估的基礎上依法依規批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸」。

去年海峽論壇時，台東縣長饒慶鈴曾出席參加並與陸方溝通，不久後大陸海關總書宣布恢復台灣釋迦輸入。