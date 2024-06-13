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會紐西蘭總督 李強：大陸願同紐方擴大人員往來

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸總理李強13日出席紐西蘭政府舉辦的歡迎儀式，並會晤紐西蘭總督和總理。（圖／取自汪文斌臉書）
大陸總理李強13日出席紐西蘭政府舉辦的歡迎儀式，並會晤紐西蘭總督和總理。（圖／取自汪文斌臉書）

大陸總理李強13日抵達紐西蘭訪問，在與紐國總督會見時，他表示，大陸願與紐方進一步拉緊合作紐帶，「加強教育、文化等人文交流，擴大人員往來」。

據新華社報導，李強13日下午在威靈頓總督府會見紐西蘭總督基羅（Cindy Kiro），他表示雙方建交52年來，兩國友誼歷久彌新，雙邊關係取得長足發展。他此次訪新正值雙方建立全面戰略夥伴關係10周年，是一次友誼之旅、合作之旅。

李強指出，大陸願同紐方攜手努力，打造雙邊全面戰略夥伴關係升級版，更好造福兩國乃至世界人民。他還指出，大陸與紐西蘭的發展理念相似、文化價值相通、國際主張相近，多年來都從彼此的發展中受益，「雙方要始終做共同發展的夥伴」。他強調，大陸願同紐方進一步拉緊合作紐帶，加強教育、文化等人文交流，擴大人員往來，支持兩國人民書寫更多友好交往的故事。

基羅則請李強轉達對大陸國家主席習近平的誠摯問候。基羅表示，紐西蘭願同大陸繼續深化各領域合作，加強人文交流，進一步增進兩國人民之間的友誼，共同應對氣候變化等全球性問題。

紐西蘭先驅報（The New Zealand Herald）報導，李強與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）13日下午舉行聯合記者會，李強說，如果兩國沒有在所有事情上意見一致，那是很自然的事情。

李強表示，大陸放寬了農業市場准入，並將進一步放寬電信等領域的市場進入。並指出大陸準備「推出更多措施便利雙向旅行。

盧克森則表示，他和李強今天下午討論兩國的貿易夥伴關係，對話主題涵蓋旅遊、科學和創新、兩國可以合作的領域以及兩國有不同觀點的問題。兩人見證兩國簽署「多項重要安排」，涵蓋貿易、環境和經濟議題。

李強 紐西蘭 記者會

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