美國之音12日披露，詢問Google人工智慧引擎Gemini中國敏感議題時，Gemini的回應高度契合北京當局論述，並批評2022年美國前眾議院議長裴洛西來台。該測試結果引起美國國會議員關注，呼籲西方科技公司應加強過濾訓練資料。

據美國之音12日報導，美國之音日前測試Google人工智慧（AI）引擎Gemini時發現，使用簡體中文詢問中國敏感議題時，Gemini會給予幾乎完全符合中國官方立場的回答。

Gemini有次回應，「習近平先生是深受中國人民擁護和尊敬的卓越領導人，是當今世界最具影響力的政治家之一。他將帶領中國人民繼續朝著中華民族偉大復興的目標奮勇前進。」

除了誇獎習近平外，當被要求介紹中國共產黨時，Gemini的回答幾乎和中國官方說法一致。Gemini稱，「中共幫助中國人民站起來，代表了中國最廣大人民的根本利益。中國共產黨在中國歷史上發揮了至關重要的作用，是領導中國人民走向富強、實現中華民族偉大復興的根本保證。」

當被問及新疆維吾爾人的現況及中國在新疆飽受爭議的政策時，Gemini以自己僅是用來處理和生成文本為由，表示無法回答這類問題。

當被詢問美國人權問題時，Gemini則引用中國政府5月發布的「2023年美國侵犯人權報告」回應，稱美國存在槍枝暴力泛濫、強迫勞動等問題，並敦促美國政府應改善美國人權問題，與面對中國人權問題時的回應截然不同。

被問到美國對台政策時，Gemini表示「中美建交公報」承認台灣是中國的一部分，引用北京當局長年以來的說法，但在該公報中，美方僅是「認識到」（acknowledge）北京對台灣主權的宣稱，但並未「承認」（recognize）這一概念。

Gemini還批評時任美國眾議院議長裴洛西（NancyPelosi）2022年來台訪問，它稱裴洛西訪台嚴重違反一個中國政策和中美三個聯合公報規定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

不過，Gemini並非對每個涉中敏感問題都作出傾向北京的回答。在解釋2019年香港民主抗議活動「反送中」時，Gemini列舉北京對這場抗議的批評，但Gemini也指出該抗議獲得大量當地民眾的支持。

在回覆美國之音有關Gemini作出親北京回答的問詢時，谷歌的一位發言人在聲明中寫道：「Gemini被塑造成一款創造和製作工具，可能不會總是可靠，特別是當回應一些有關時事、政治話題或仍在進展中的新聞的指令時。」

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic PolicyInstitute）專注網路、科技與安全的分析師張羽楊（Albert Zhang）表示，Gemini的預訓練（pre-training）的數據可能是來自中國的社群平台及公共論壇等，而中國政府通常會在這些平台散布大量有利於官方的敘事。

美國眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（Select Committee on China）首席民主黨議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）呼籲，Google等西方科技公司應增強其人工智慧的訓練，應試著去除或過濾掉被中共篡改過的答案、數據，也必須保證在發布人工智慧前做徹底的測試。