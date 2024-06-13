陸大使謝鋒與華府台僑座談 籲共同反對台獨分裂

大陸駐美國大使館微信公眾號13日發布新聞稿稱，本月7日，「在中華民族傳統節日端午節來臨之際，中國駐美國大使謝鋒與華盛頓地區部分台胞代表座談交流，向旅美台胞致以誠摯問候和美好祝願。」

謝鋒說，「我們今天在一起聞艾香、驅五毒、品粽子，沿襲的是共同的端午習俗，傳承的是共同的家國情懷，延續的是共同的文化基因。海峽兩岸骨肉相連，民族根脈不可分離。」

不過大陸駐美大使館並未提及有哪些台僑出席，也未發布新聞相片。

謝鋒引述大陸國家主席習近平的話指出，海峽的距離，阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情。制度的不同，改變不了兩岸同屬一個中國、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢。兩岸同胞一路走來，始終一脈相承、心手相連、守望相助。

謝鋒告訴台僑，兩岸同胞都期盼家園和平安寧、家人和諧相處，為此就必須推動兩岸關係和平發展，就需要共同反對台獨分裂。

「我們願為和平統一創造廣闊空間，但絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。台獨分裂行徑是對台海現狀最危險的改變、對台海和平最直接的威脅，只會給台灣同胞帶來深重禍害，也給國際秩序造成嚴重挑戰」，謝鋒說。

他強調，一個堅強統一的國家始終是包括台胞在內的全體中華兒女的命運所繫。

「我們始終以台灣同胞福祉為念，願同台胞分享中國式現代化發展機遇，共享祖國大陸發展進步成果。希望兩岸同胞共同把握歷史大勢，共同弘揚中華文化，共同反對台獨分裂活動和外部勢力干涉，共同追求兩岸和平統一的美好未來，共同為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新貢獻」。