胡歌、鍾曉敏來台 花蓮震慘觀光業期待破冰
中國大陸影星胡歌昨天旋風式訪台，上海台辦主任鍾曉敏也隨行，觀光業界期待，藝文破冰有助緩和目前氛圍，讓禁令鬆綁，尤其花蓮觀光受地震重創，業者期盼有破冰契機，為觀光產業帶來活水。
上海台辦主任鍾曉敏率上海訪團和藝人胡歌搭同一班飛機來台，雖行程不同，但外界視為是兩岸關係和緩的指標，對此，花蓮觀光協會理事長陳義豐說，「有任何機會為兩岸破冰，都是大家期待看到的」。
陳義豐表示，2015年是陸客來台最高峰，達418萬人次，占那一年入境人數37、38%，對全台的旅宿業都有很大效益。如今兩岸關係急凍，業界期待有破冰的契機，能讓雙方觀光交流正常化。
他說，觀光是最沒有政治色彩的產業，其他產業都可以正常赴陸，為什麼觀光不行？原本期望福建到馬祖踩線團，但上月底對方突然宣布延後行程，希望藉由這次契機，讓福建踩線團早日恢復，兩岸也會比較好談。
陳義豐分析，日、韓或是新南向遊客，來台停留時間約3、4天，多半集中在雙北，相較之下，陸客團行程多是8天7夜，一個抵兩個，而且是環台旅遊，不只在北部，其他縣市都能受益。
尤其花蓮觀光產業還在努力從地震重創中恢復，期待更多活水。陳義豐表示，花蓮6月平均住房率才約15%，眼看暑假旺季即將來到，花蓮縣政府規畫紅面鴨FUN暑假、夏戀嘉年華、知卡宣公園戲水設施等各項活動將陸續登場，不管國內、國外，希望更多遊客到花蓮，振興在地觀光產業。
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