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耶魯學者倡和平推兩岸須互相了解 北市：也是雙城體現的精神

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）去年雙城論壇主動拿出手機，跟上海市長龔正（右）在會場自拍。圖／台北市政府提供
台北市長蔣萬安（左）去年雙城論壇主動拿出手機，跟上海市長龔正（右）在會場自拍。圖／台北市政府提供

耶魯學者艾瑪指出，兩岸若想在「和平推」的概念下走向和平，關鍵在於賴清德總統與中國國家主席習近平必須了解彼此的立場和利益。由於北市雙城論壇舉辦在即，盼兩岸能對話取代對抗，北市府發言人殷瑋表示，這也是雙城論壇一直以來執行的事情，也是實質上體現這樣的精神。

耶魯大學國際領導中心創始主任艾瑪昨天以「被動不能帶來和平」為題發表演講，提醒台灣，必須努力阻止戰爭發生，包括強化社會凝聚力等。在被問及兩岸如何邁向和平時，艾瑪指出，和平推是一種合作的形式，與其讓敵對的雙方模擬「零和」的兵推，應該盡可能去尋找雙方可以合作的目標。她認為，這可以從民間的互動開始，一路建立政府與政府之間的交流。

殷瑋表示，大家會將相關的推演稱兵棋推演，現在倡議的和平推演，是用合作作為想定取代對抗，以這樣的角度，以合作出發，北市府完全樂觀其成，這也是雙城論壇一直以來執行的事情，也是實質上，體現這樣的精神。

對於學者也提到，民間的交流，一步步走向官方機制，這也會是好的整體構想，殷瑋說，對北市府來說，每一年舉辦的雙城論壇，其實就是一個官方制度化的對話平台，目前為止，兩岸之間唯一進行的平台，會好好運用這樣的平台，開展對話。

北市 殷瑋 雙城論壇

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