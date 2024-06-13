出獄未滿月 中國公民記者張展遭警方傳喚威脅

中國公民記者張展服刑4年、5月13日才出獄，因朋友前來探訪、在網路上與朋友聯繫，遭到上海警方傳喚、威脅。在此之前張展曾在微信發文透露「警察說，再碰紅線就進去」。

維權網11日報導，張展在出獄之後一直受到中共的嚴密監控，不能獲得真正的自由。6月9日清晨6時44分，張展在微信朋友圈發文，「警察說，再碰紅線就進去。『紅線』，你們保護誰的紅線。老百姓的命是紅線嗎？還是『上級的意見』？我不想進去，我也不是該進去的人。」

報導說，因張展的身體狀況很差，海內外朋友對她非常關心，上海及附近朋友前去探訪張展，通報一些訊息，以及張展和朋友在網上聯繫等活動令當局不快，遂對張展予以傳喚威脅。

張展在獄中曾多次絕食抗議，身高177公分的她，體重曾跌至不到40公斤，走路需要旁人協助，甚至無法抬起頭，一度性命垂危。當局一度以鼻胃管對她插管餵食。

張展自5月13日出獄後，5月21日首度透過影片公開露面，在「張展關注組」發起人王劍虹在社群媒體X上發布的影片中，張展身穿粉紅色睡衣對鏡頭揮手表示，「大家好我是張展，我5月13號上午5點，警察送我到上海我哥的房子裡，謝謝大家對我的幫助和關心，希望大家都好」。

最後，她講完後又說「我真不知道要說什麼」。

此前自由亞洲電台報導引述知情人士認為，張展出獄後有可能和同住的家人帶往某個便於管理的地點，實施監視居住，雖有小範圍的自由活動空間，但短時間內恐無法與外界聯繫，仍無法獲得真正的自由。

張展因2020年2月前往湖北武漢披露當地COVID-19疫情的實情，同年5月被中國當局逮捕，事後並依「尋釁滋事」罪將她判刑4年。