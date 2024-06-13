鍾曉敏、胡歌來台對兩岸意義 秦慧珠：賴總統漸放寬交流層級

上海台辦主任鍾曉敏率上海訪團和藝人胡歌搭同一班飛機來台，雖行程不同，但外界認為是兩岸關係和緩的重要里程碑，今台北市長蔣萬安一早接見鍾等人，會後由發言人殷瑋轉述會議內容。蔣對會議內容保密到家，面對媒體訪問僅笑回「謝謝。」議員秦慧珠也說，鍾曉敏是疫情後來訪層級最高的官員，對兩岸意義特別，也凸顯賴清德總統上任後，有主動放寬交流層級。

秦慧珠表示，陸方很多省份看到，上海台辦這兩年都有到台灣，都盼能來做交流，但都沒有被批准，這次鍾曉敏來台訪問也是2020年疫情後，來訪層級最高的陸方官員，這對台北、上海甚至兩岸關係來講，意義特別，也可以感受到賴政府上任後有主動放寬交流層級。

針對鍾曉敏和藝人胡歌一同來台，是否是陸方釋出善意特別安排好的，秦慧珠說，今年3月她帶一個合唱團去上海交流，很多人對胡歌主演電視劇「繁花」很有興趣，當時她拜訪鍾曉敏也提到電視劇很受歡迎，鍾當時回他「那我把胡歌帶來好了」。

秦慧珠表示，當時以為鍾是隨口說說，沒想到這次交流，促成胡歌來台，雖然主題不同，但疫情後兩岸影視交流也是中斷，比較知名明星要申請到台灣，大概也拿不到簽證，但如果沒有上海台辦促成，相信胡歌要來也沒那麼容易，胡哥來台也算是兩岸影視交流「破冰之旅」。

今天蔣萬安一早在市府與鍾曉敏會面後，隨即前往民權東路參與公辦都更上梁大典，媒體詢問「會面氣氛如何」、「有無談到雙城論壇」、「上海市長龔正是否親訪」，蔣僅回謝謝。離開前媒體追問「真的不聊一下嗎？」蔣萬安聽到大笑兩聲隨即上車離去，對內容保密到家。