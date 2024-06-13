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政院：胡歌若涉統戰不樂見 歡迎有序健康交流

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院發言人陳世凱上午主持行政院會後記者會。記者侯俐安／攝影
行政院發言人陳世凱上午主持行政院會後記者會。記者侯俐安／攝影

中國大陸演員胡歌今天到台灣參加「對話青年」活動，民進黨台北市議員許淑華質疑這是「中共統戰手法多樣化」。行政院發言人陳世凱上午在行政院會後記者會表示，兩岸有序健康交流都是好事，但若有牽涉統戰，並不樂見。

胡歌昨天炫風訪台，隨行的也有上海台辦主任鍾曉敏，被外界認為是替即將舉辦的台北上海雙城論壇作為先遣部隊。許淑華上午質疑，中共統戰手法多樣化，還會用文化交流掩飾背後統戰陰謀，鍾曉敏與胡歌同時下飛機、參加同個青年對話活動，質疑胡歌是障眼法。

台北市文化局長蔡詩萍對於是否為兩岸破冰則指出，關鍵仍在中央，「要對台灣軟實力的藝文影視有信心，不用擔心是統戰。」

對此，陳世凱今天主持行政院會後記者會時，針對媒體提問政院如何看待影視交流是否為文化統戰時表示，「兩岸有序健康交流都是好事，若有牽涉統戰，不是我們所樂見，但政院立場仍是歡迎兩岸有序健康交流。」

行政院 記者會 許淑華

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