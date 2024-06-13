大陸再表態：願與印度推動兩國關係「沿正確方向發展」

大陸新任駐印度大使到任後，雙邊關係持續受到關注，而近日大陸總理李強祝賀印度總理莫迪連任，大陸駐印度使館發言人再度表態指出，願與印方共同努力，推動兩國關係沿著正確方向發展。

大陸駐印度使館發言人12日晚間在社群平台「X」發文指出，大陸與印度是重要鄰國，有關邊境問題應被妥善處理，健康穩定的中印關係符合雙方利益，也有利於本地區乃至世界的和平與發展。大陸願與印方共同努力，「推動兩國關係沿著正確方向發展」。

此前李強甫於11日致電莫迪（Narendra Modi），祝賀他再次連任印度總理。 李強表示，「中印關係健康穩定發展不僅有利於增進兩國人民福祉，也將為全球和地區注入穩定性和正能量。中方願同印方一道努力，推動兩國關係朝著正確方向發展」。

大陸駐印度大使自孫衛東離任後，曾有將近一年半的空缺，5月10日才有徐飛洪飛抵印度履新大使。徐飛洪5月31日向印度總統慕爾穆（Draupadi Murmu）遞交國書時表示，面向未來，大陸願同印方共同努力，按照兩國領導人對雙邊關係的定位和共識，弘揚和平共處五項原則精神，增進政治互信，妥善管控分歧，推進互利合作，推動中印關係沿著正確軌道前進，共同探索相鄰大國友好相處之道。

2020年5月，共軍與印軍爆發邊境衝突，雙邊關係急轉直下，截至目前雙方已經舉行21輪軍長級會談，既有的「中印舉行邊境事務磋商和協調工作機制」也已經舉行至第29次會議。

5月10日徐飛洪接受大陸與印度記者聯合採訪時指出，兩軍已在邊界西段4個點位實現脫離接觸，「邊境局勢總體穩定可控，邊境地區是和平安寧的」。他強調大陸願同印方一道努力，互相照顧彼此關切，通過對話協商早日就有關具體問題達成雙方都能接受的方案，「推動此輪事態儘快翻篇」。