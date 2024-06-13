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李強將訪澳洲 陸學者：兩國關係回暖的實際行動證明

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸總理李強啟程訪問紐澳受到不少關注。圖為澳洲總理艾班尼斯（左）2023年11月4日晚間在上海與大陸總理李強碰面。（取材自X平台@Anthony Albanese）
大陸總理李強啟程訪問紐澳受到不少關注。圖為澳洲總理艾班尼斯（左）2023年11月4日晚間在上海與大陸總理李強碰面。（取材自X平台@Anthony Albanese）

大陸總理李強已經於13日抵達紐西蘭展開此次訪問，之後還將到訪澳洲與馬來西亞，其中最受關注的是澳洲的訪問。大陸學者解讀，李強訪澳是「兩國關係回暖的實際行動證明」，相關安排也說明雙方對經貿交流的高度重視。

大陸外交部日前已宣布李強13日至20日對紐西蘭、澳洲和馬來西亞進行正式訪問，李強12日下午乘「包機」離開北京，13日上午已飛抵紐西蘭威靈頓。

澎湃新聞援引華東師範大學澳大利亞研究中心主任、紐西蘭研究中心主任陳弘分析指出，李強此次訪問紐西蘭，恰逢紐西蘭新政府上台不久，兩國關係需要進一步鞏固和加強。「（此訪）不僅能維持長期友好的雙邊關係，還可以尋求新的合作。《中新自貿協定》升級版已經生效，兩國未來的發展空間是巨大的」。

至於對澳洲的訪問，陳弘解讀，「去年艾班尼斯訪華是中澳關係回暖的信號，那麼今年李強總理訪澳則是兩國關係回暖的實際行動證明」，就訪問安排，他認為「這說明兩國總理年度會談機制已經全面恢復」，並評價「現在兩國關係基本達到穩定，向回暖升溫的方向發展」。

陳弘分析，「在中澳關係中，經貿關係起著穩定器和助推器的作用。兩國總理將共同出席中澳工商界首席執行官圓桌會，正說明雙方對經貿交流的高度重視」。此外他也指出「中澳關係不能走回頭路，不能開倒車」，強調「如何避免誤判增信釋疑，將是此訪重要議題之一」。

他並提到，大陸與澳洲作為亞太地區的重要國家，如何在動盪局勢下求同存異，把控危機，共同推進亞太地區的和平發展，也將是討論重點之一。

而對馬來西亞的訪問，陳弘則認為，「中國和馬來西亞的成功合作充分說明，共同利益的最大化才是國家之間的發展重點。中馬關係的成功，也能讓包括像菲律賓這樣的國家看到鮮明的對照」。

李強 紐西蘭 馬來西亞

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