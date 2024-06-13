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潘賢掌喊話 排除兩岸交流障礙

聯合報／ 特派記者陳宥菘／杭州報導

大陸國台辦副主任潘賢掌說，加強兩岸交流合作，維護和促進兩岸關係和平發展，是兩岸同胞共同的責任、共同的義務。他喊話要排除交流障礙，恢復和推動兩岸雙向交流正常化、常態化。

潘賢掌昨日在「二○二四浙江台灣合作周」開幕式致詞時表示，此次浙江台灣合作周有助於擴大兩岸各領域交流合作，密切兩岸同胞情感連結，促進兩岸關係和平發展、融合發展。

潘賢掌稱，大陸作為全球第二大經濟體，在持續引領全球增長的同時，將會促進兩岸經濟合作，為深化兩岸融合發展提供更強勁的動力，為廣大台商台胞，在大陸發展開闢更廣闊的空間。希望大家抓住歷史機遇，深度融入大陸全方位高質量發展進程，攜手壯大中華民族經濟，做中國式現代化的參與者、貢獻者和受益者。

潘賢掌提出，要共推兩岸各領域交流合作，深化兩岸融合發展。海峽的距離和台海風雲的變化，阻隔不了兩岸同胞的骨肉親情。兩岸同胞走近走親，是民心所向、大勢所趨，歡迎台灣同胞多來大陸參訪交流，共同發掘更多活力滿滿的互利合作機遇。

他強調，大陸將保持惠及台胞台企政策的延續性、穩定性和可永續性，推出更有利措施幫助台商台企轉型升級、幫助台灣青年來大陸追夢、圓夢。希望一起努力，「排除交流障礙，恢復和推動兩岸雙向交流正常化、常態化」，讓兩岸同胞交流交往增進相互了解，加深彼此感情，拉近心理距離，促進心靈契合。

台商 台海

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