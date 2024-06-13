鍾曉敏率雙城論壇先遣團來台 蔣萬安今接見訪團

大陸影星胡歌昨來台與影迷交流，上海市台辦主任鍾曉敏也同行，被認為是今年台北上海雙城論壇的先遣部隊，台北市長蔣萬安今日上午九時將在市府接見鍾曉敏率領的上海市訪團。據了解，鍾曉敏預計在台待三天左右。

今年台北上海雙城論壇，預計七月下旬或八月下旬在台北市舉辦，上一次工作層級踩線團上月底離台，雙方各提的參訪點包括大巨蛋、台北表演藝術中心、流行音樂中心、廣慈園區、動物園、大稻埕等。

據了解，今年台北上海雙城論壇上海來訪的團務行程規畫，因兩岸氛圍更緊張，很多細節更難敲定。

藍營人士認為，這次上海先遣團來訪，陸委會沒有擋鍾曉敏，但接下來雙城論壇是否由上海市長龔正親訪，對岸恐要評估民進黨政府是否釋善意，不過北市府希望能維持過去的規格和層級。

「如果有機會，我要在雙城論壇交流過程中，跟台灣年輕創作者表態，我是一個既便宜又好用的演員，有好劇本一定要找我」，胡歌昨與兩岸青年影視創作者交流時，也特別提及雙城論壇。

國民黨議員秦慧珠表示，此次鍾曉敏來訪，為二○二○年新冠疫情後首次有上海台辦主任訪台。去年蔣萬安剛上任時舉辦台灣燈會，當時上海原要由鍾曉敏率團來訪，就遭陸委會降低層級，最後改由副主任李驍東率團。