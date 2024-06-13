ECFA縮減優惠 陸：此路不通 只能九二共識基礎協商

大陸日前宣布中止ＥＣＦＡ下給予台灣一三四項貨品優惠關稅，本月十五日生效，面對陸委會喊話對岸透過ＷＴＯ機制解決，大陸國台辦發言人陳斌華表示，賴清德當局目的是將台灣問題國際化，包藏的是台獨禍心。他強調，大陸方面的態度很明確，「此路不通」，與ＥＣＦＡ有關的任何問題，只能在「九二共識」基礎上由兩岸協商解決。

陳斌華昨天在例行記者會上指出，「九二共識」是兩岸協商的政治基礎，包括ＥＣＦＡ在內的廿三項兩岸協議都是在「九二共識」共同政治基礎上簽署的。

陳斌華說，世界貿易組織（ＷＴＯ）的基本原則為非歧視原則，但考慮到兩岸都是一家人，為使兩岸同胞特別是台灣同胞率先享受到ＥＣＦＡ利益，我們同意在台當局還限制大陸兩千多種農工產品輸入的非正常、歧視狀況下，同時推進正常化、自由化進程，先實施早期收穫計畫。

陳斌華反問，如果一切本著世貿組織規則，怎麼可能有這項對台單方讓利的好協議？

陳斌華並提到，依照ＷＴＯ規則，台灣應解除對大陸相關貿易限制。但民進黨當局至今仍對大陸採取歧視性貿易政策，仍單方面限制大陸兩千五百多項產品輸入。

陳斌華稱，「他們是兩岸貿易的麻煩製造者，也是導致ＥＣＦＡ早收商品關稅減免一再被中止的始作俑者」；「如果賴清德當局罔顧民意，製造更多問題，我們支持相關部門依據相關規定研究採取進一步措施」。

兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞隆昨日出席「二○二四浙江台灣合作周」開幕式時則向本報表示，從兩岸產業合作的觀點來看，ＥＣＦＡ是很好的協議，希望能繼續執行。