習近平問獨角獸企業新增數下降 民間：你就是問題

中共總書記習近平5月23日召集企業家座談，當場提問中國「獨角獸企業新增數下降的主因是什麼？」消息傳出後，有初創企業投資人直指「提出這個問題就是最大的問題」，獲得眾多網友共鳴，習近平想藉座談為民企打氣的結果適得其反。

華爾街日報今天以「習近平問了個關於獨角獸的問題，企業家們直撓頭（為難、費解）」為題報導，直指習近平親自提出的這個問題，讓人對他治理中國經濟的方式更加困惑。

報導指出，習近平當天召集了一批經過挑選的企業家舉行座談會，希望為受其政策重創的民企打氣，結果卻適得其反。當天他在聽到與會企業家關於創新和投資的發言後，當場問道：「我們的獨角獸企業新增數下降的主因是什麼？」但中國官媒的報導中，並沒有提到與會企業家們如何回答。

依中國定義，「獨角獸企業」是指市場估值達10億美元（新台幣約322億元）的民營初創公司。

報導指出，在這場座談會後，中國網路上立刻湧現了大量分享和評論，有些回答及觀點非常地直截了當。在新浪微博上，有人回答「難道不是因為你？」；有人則說「早晚要被國有化，誰願意投資和擴張？」；一名初創企業投資人則說，「（最高領導人）提出這個問題就是最大的問題」，引起許多人共鳴。

報導提到，在上述投資人和他的同業看來，這個問題代表領導人認為自己的政策沒有任何問題。因此，進行任何實質性政策糾正的可能性都很小。

報導直指，習近平常被認為是一個世代以來意識形態最強的中國領導人。他不信任資本力量，多年來一直在竭力確保民營企業遵循共產黨設定的時程和目標。對他來說，這種做法無可厚非，畢竟中國的制度一直由國家行為而非私人行為主導，且長期以來中國企業家都聽命於中共指揮。

儘管如此，中國幾十年來一直讓民營企業在經濟中發揮更大的作用，但習近平卻背離了這一路線，強調黨的控制高於一切。這意味著，中共將加強對資金流動的引導，對企業家和投資者及其獲利能力設定更嚴格的界限。

報導並提到，在某些情況下，中共甚至試圖接管當局認為失控的企業或部門，將其納入國家控制；中國政府最近處理房地產危機的方式，就是一個很好的例子。

在國際貨幣基金（IMF）和一些經濟學家看來，中國政府最緊迫的任務應該是制定全面計劃，幫助陷入財務困境的房地產開發商債務重組，並讓銀行和其他利益相關方承擔損失。這些舉措雖然痛苦，但能恢復社會大眾對市場的信心。

但以習近平為首的中共領導層，卻希望復興「社會主義住房觀」，讓國家重新掌管房市。官方日前已宣布計劃，由國家收購陷入困境的民營建案，將其改作廉租房或在某些情況下出售。有「經濟沙皇」之稱的中國國務院副總理何立峰日前在一場會議上特別強調，必須認識到房地產工作的「人民性、政治性」。

報導指出，習近平的做法可能帶來的問題是，現有屋主的房產權益可能會受到威脅。對任何政府來說，尤其是對強調房地產「人民性」的政府來說，這都是一個棘手的難題。

更有甚者，一些中國高級官員還暗示，當局將加大力度打擊助長開發商高風險行為的力量，例如銀行家和金融機構等。

這篇報導最後說，這種獵巫行動，以及最高領導人向企業家拋出的上述問題，似乎很難成為解決民營企業信心下滑的良策。